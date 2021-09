Sonos Beam II en Colombia: precio y disponibilidad

Sonos Beam es la barra de sonido compacta de Sonos y la empresa hizo hoy la presentación de su segunda generación. Esta toma prestadas algunas de las características de los más recientes productos de la marca para tener mejor sonido y diseño.

La Sonos Beam mide 69 x 651 x 100mm y está creada para aquellas personas que no cuentan con espacios grandes; por ejemplo, que viven en apartaestudios o no les interesan las pantallas de gran tamaño, pero quieren la mejor experiencia de sonido. Además, esta puede funcionar como un parlante con la aplicación de Sonos en el celular, de modo que si no estás viendo televisión puedes escuchar música con la calidad que es conocida por la marca o integrarla al ecosistema de Sonos si tiene otros parlantes de la marca. «Esta es una barra de sonido que promete la potencia de un teatro en casa, pero con un cuerpo más pequeño; por supuesto manteniendo todas las características que promete Sonos«, explicaron durante su lanzamiento.

También te puede interesar: Sonos Roam: precio y disponibilidad en Colombia

Finalmente, la barra de sonido también cuenta con Trueplay. Por medio de un micrófono, Beam escucha las características de la habitación y adapta el sonido para tener la mejor calidad posible de acuerdo con el espacio.

Sonos Beam II: características

– Controles táctiles: sí.

– Indicadores: Luz LED para diferentes funcionalidades

– Montura para pared: sí.

– Conectividad: Wi-Fi

– Puertos: HDMI (incluye adaptador en caso de que el TV no tenga HDMI).

– Asistente de voz: Alexa de Amazon y Google Assistant.

– Formatos de audio: Dolby Atmos, Stereo PCM.

– Colores: Blanco y negro

– Acabado: Mate

Sonos Beam II: precio y disponibilidad en Colombia

Sonos anunció que la barra de sonido estará disponible en sus dos colores (blanco y negro) a partir del 5 de octubre en Estados Unidos y otros países, incluyendo Colombia. La Sonos Beam podrá adquirirse en almacenes de grandes superficies donde la marca ya tiene presencia.

Precio: $2.999.000 pesos colombianos.