¿Qué traen los Galaxy Buds Live en su caja?

Los nuevos Galaxy Buds Live, los audífonos inteligentes y wireless, de Samsung llegaron hace un tiempo a nuestro país. Estos tienen un precio de $ 699.900 pesos colombianos y se pueden conseguir en los colores rosado, blanco y negro en tiendas Samsung y almacenes de grandes superficies.

En ENTER.CO tuvimos la oportunidad de tener los blancos y rosados en nuestras manos y, para los curiosos, queremos mostrarles lo que viene en su caja:

Unboxing Samsung Galaxy Buds Live:

La caja no es muy grande. Tiene una medida de 9x8x4 cm. En su tapa trae el color de los Galaxy Buds y una imagen de los dos audífonos, sí esos dos frijoles. Al igual que con sus celiulares, la caja está hecha de un material grueso.

Al abrir la caja te encontrarás con la caja de los Galaxy Buds, el manual de usuario y la garantía que vienen en la parte superior de la caja, así que no te olvides de revisar esa parte. Además, en la parte inferior de la caja, debajo de los audífonos viene una caja blanca pequeña.

En la caja pequeña encontramos el cable cargador y set de almohadillas para ajustar al tamaño de la oreja.

Los Galaxy Buds Live son pequeños; sin embargo, en mi caso me costó acostumbrarme a usarlos y se me caían fácilmente. Aún se salen, pero no tan rápido como al principio. Podríamos culpar a mis orejas pequeñas de este error, otras personas me han asegurado que con el tiempo dejan de salirse.

Además, los Galaxy Buds Live tienen una aplicación, que funciona tanto en Android como en iOS, para ajustar el equalizador, la función táctil y otras funciones.

Pronto te estaremos contando más detalles sobre qué pensamos de estos audífonos.