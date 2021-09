Gafas de Facebook despiertan preocupación por privacidad

La Comisión de Privacidad de Irlanda le pidió a Facebook que demuestre que la luz LED de sus gafas, que indican cuando la cámara esta activa, son suficiente para dejarle saber a terceros que hay un dispositivo capturando imágenes. Las Ray-Ban Stories, construidas en alianza entre Facebook y Luxottica, permiten tomar fotos y videos, que pueden ser editados, en el celular, escuchar música y contestar llamadas y fueron lanzadas hace dos semanas.

«Mientras que los celulares no avisan que están grabando, las personas pueden ver que hay una cámara apuntando, poniendo en aviso a las personas. Esto no sucede con las gafas de Facebook», explica un comunicado de la comisión. El vocero explicó que bastaría con que Facebook y Luxottica demuestren que hicieron un extenso estudio de campo, para demostrar que la luz LED es suficiente aviso para las personas en espacios abiertos, informó el portal Reuters. Esta no es la única comisión que le ha pedido a la red social esto; la Comisión de Privacidad de Italia mostró sus preocupaciones un día después del lanzamiento.

Esta última, además, le pidió a Facebook de hacer una campaña explicándole al público cómo funciona el nuevo producto; por ejemplo, aclarando cuáles son las señales de que una persona puede estar tomando fotos y videos. Uno de los principales problemas es que las gafas no son iguales. Las Ray-Ban Stories tienen 20 versiones disponibles con cinco colores diferentes y pueden adaptarse a lentes con fórmulas y los parlantes permiten que una tercera persona escuche las conversaciones si está lo suficientemente cerca.

Australia también abrió una investigación a las gafas, la Comisión de Información y Privacidad aseguró que le preocupa que las gafas puedan ser usadas para espiar a la gente, explicó el portal Gizmodo Australia. Llama la atención que Xiaomi, una semana después lanzó un par de gafas que en apariencia hacen mucho más que las de Facebook, pues estas sí pueden ser consideradas inteligentes; aunque aún no se conoce su fecha de lanzamiento, pero seguramente tendrán que afrontar el mismo problema sobre privacidad que está enfrentando las Ray-Ban Stories.

Por supuesto, estas no serán las únicas gafas que veremos en el mercado. Google y Snapchat ya habían presentado sus modelos y con la entrada de Facebook y Xiaomi se demuestra que hay claramente un mercado para estos dispositivos. Ahora será el trabajo de las entidades regulatorias definir el futuro de lo que deberán hacer o no.

Imagen: Ray-Ban.