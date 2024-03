Análisis FreeClip: un diseño revolucionario no sacrifica la funcionalidad

Hace apenas un par de meses Huawei lanzó los FreeClip, los audífonos que llegaron a marcar un hito en el mercado de audífonos in ear. La compañía logró desarrollar unos auriculares que se conectan perfectamente con la moda pero, ¿qué tal es el funcionamiento de los Freeclip? En ENTER.CO pudimos probarlos y esto fue lo que encontramos.

Diseño

Como bien lo mencionamos en el unboxing de los audífonos, el diseño es, sin duda, lo más llamativo de los FreeClip. Huawei apostó por un cuerpo en ‘C’, construyendo audífonos que se asemejan a los aretes earcuffs. Esto, no solo se de ve bonito en la oreja, generando intriga en los demás, pues quien no conozca los audífonos sentirá curiosidad por ellos, sino que también son bastante cómodos.

Debo admitir que mis expectativas frente a la comodidad de los Freeclip eran mínimas, pues al estar apenas sujeto al borde exterior de la oreja, podría ser un problema, eso pensaba. Me sorprendí gratamente al descubrir que el agarre es excepcional, aún cuando me encuentro en bicicleta o corriendo, no siento que se resbalen.

Así mismo, el material con el que están diseñados los FreeClip, hacen de los audífonos unos gadgets que se ven realmente premium. Tanto el color negro como el púrpura se ven brillantes, lo que le dota de elegancia a quien los use. Además, su peso de tan solo 5,6 gramos que tiene cada auricular, permite que ni siquiera se sienta que llevas algo puesto.

Por otro lado, el diseño de la caja también marca un diferencial entre los clásicos estuches tipo huevo o rectangulares de Apple. La de los FreeClip cuenta con el borde superior más ovalado que el inferior, esto, aunque parece un detalle mínimo, hace la gran diferencia con otros audífonos. Es cómodo de llevar en el bolsillo, además de que los imanes de la caja se sienten realmente fuertes, abrirla y cerrarla es un verdadero placer.

Huawei asegura que el diseño ergonómico de los audífonos está basado en los datos de más de 10 mil orejas humanas. Pedí a varias personas que probaran los auriculares para sentir su comodidad; de 5 personas, solo 1 tuvo que ‘lidiar’ para acomodarlos. Cuando finalmente lo logró, no le quedaron como se supone deben lucir. Mientras los demás llevamos el puente del auricular de lado, abrazando el borde de la oreja (hélix), ella tuvo que dejar el puente abrazando el lóbulo.

Sonido

Bueno, sin duda es este el apartado que más interesa a todos; de entrada debo decir que el diseño lujoso de los FreeClip no significa falta de detalle en el sonido, como podrías pensar. La compañía realmente se dedicó a construir unos audífonos que no solo llamaran la atención sino que enamoraran por su funcionalidad.

El diseño de oído abierto permite que puedas escuchar música sin desconectarte del mundo. Podrás seguir escuchando el mundo exterior sin que esto suponga una distracción de la canción que está sonando en los FreeClip. Por supuesto que esto sucede si los utilizamos a un volúmen moderado, de lo contrario te perderás en el sonido de los audífonos.

Y es que las canciones suenan con total fidelidad, puedes escuchar los bajos con claridad. Si eres una persona a la que no le gusta escuchar tanto los graves, puedes usar AI Life, la app con la que puedes conectarlos y manipular los ecualizadores.

Una de las características en las que más fallan los audífonos in ear que he probado es en la cancelación de ruido en las llamadas. Los FreeClip pasan esta prueba sin problema; las llamadas se escuchan con nitidez gracias a la inteligencia artificial con la que funcionan. Las personas al otro lado del teléfono me escucharon claro aún cuando estaba en situaciones de mucho viento como cuando me muevo en bicicleta por la ciudad.

El volumen también piensa en la salud de los usuarios. Cuando me encuentro en recintos cerrados he podido escuchar con apenas unos puntos de volumen, mientras que en la calle he subido tan solo a la mitad.

Te puede interesar: Unboxing audífonos Freeclip de Huawei: una combinación entre tecnología y moda

Debes saber que estos audífonos no cuentan con un ‘derecho’ y un ‘izquierdo’, puedes usar cualquiera en cualquiera de tus orejas y funcionará igual. De hecho, en el estuche tampoco tendrás que acomodarlos teniendo en cuenta cuál es cuál, podrás ponerlos en cualquiera de los orificios. Simplemente, cuando los “cambias”, ellos lo detectan y te avisan que ahora uno hará la vez de audífono derecho y el otro de izquierdo para respetar los canales de audio.

Por último, los FreeClip cuentan con detección de uso, por lo que se pausara la música si nos quitamos uno o los dos audífonos. Así mismo, reanudará la canción que estaba sonando cuando detecte que volviste a ponerte los auriculares.

Batería

La caja de los FreeClips cuenta con una batería de 550 mAh para la caja y 55mAh para cada audífono, lo suficiente para que no tengas que buscar una toma en cada lugar al que vas. Los audífonos lograron pasar las 8 horas de reproducción de música a un volumen del 50%.

Cuando se descargan los audífonos puedes cargarlos hasta 4 veces con la carga del estuche. Para que los FreeClip pasaran del 0 al 100% se necesitaron cerca de 45 minutos, mientras que para cargar el estuche fue necesaria 1 hora. Algo de agradecer a los audífonos de Huawei, pues los tiempos son realmente menores, casi lo mismo que se necesita para cargar un celular de alta gama.

Funcionalidad

Al igual que la mayoría de audífonos in-ear, los FreeClip te permiten dar play y pausar la música con dos toques. Tendrás que dar tres toques para cambiar la canción. Esto lo puedes configurar desde la app ALife; tienes la opción de elegir con cuántos toques y en qué auricular deberás pulsar para pausar la canción, adelantar a otra o devolverla.

Los FreeClip te permiten hacer las pulsaciones en la mochila, es decir la parte rectangular que se sitúa detrás de la oreja, o el puente, parte externa del audífono. Las pulsaciones debes hacerlas con algo de fuerza, pues funciona mediante vibraciones.

Imágenes: ENTER.CO/ Huawei