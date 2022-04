El nuevo ‘feed’ de Spotify se expande a más usuarios

Spotify está expandiendo a más usuarios la prueba de un nuevo segmento en su aplicación: un feed de recomendaciones musicales llamado ‘Descubrir’, cuya interfaz es similar a la de TikTok. Es decir, que replica la experiencia de entrar a la plataforma, acceder a una pantalla inicial y ver, en un formato de videos verticales, los artistas que esta recomienda.

Las nuevas producciones en ‘loop’ funcionarán como una corta introducción de sus canciones, pero tendrán un límite; ya que el servicio de streaming recomendará únicamente 15 de estos contenidos a diario: una cantidad razonable que ha gustado a algunos que consideran que les evita caer en la tentación de navegar por mucho tiempo en una sola sección.

El apartado replica más características de TikTok. No solo los contenidos recomendados por la aplicación serán los que se ubiquen por defecto en la pantalla de inicio de la plataforma, sino que, además, el usuario podrá saltar los videos de acuerdo a sus primeras impresiones y cuando así lo desee, de manera que Spotify (tal como lo hace la aplicación de ByteDance) pueda mostrar la música del artista siguiente de acuerdo a lo que esta concluye que podría gustarle. Si en efecto esto sucede, la persona tendrá la opción de seguir al artista y agregar su música a sus propias playlists.

La compañía sueca confirmó oficialmente la sección ampliando el acceso a una prueba beta para un nuevo grupo limitado de usuarios de Android y iOS ubicados en Australia, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Y pese a que lo más probable es que esta «herramienta» que facilita el descubrimiento de nuevos artistas termine llegando a todos los países donde funciona el servicio, aún se desconoce la fecha en la que estará disponible en lugares como en Estados Unidos o Latinoamérica.

Spotify asegura que la nueva característica funcionará de forma intuitiva (como TikTok), sin embargo no da detalles sobre el funcionamiento de la misma No quedó claro, por ejemplo, la forma en la que la aplicación realizará la curaduría de los artistas recomendados; ni si la exactitud que promete su método está relacionada con el algoritmo que recientemente patentaron y que actúa analizando los patrones de escucha de algunos usuarios que la plataforma selecciona su base de datos, los cuales, «no deberán tener algún tipo de conocimiento musical, necesariamente».

