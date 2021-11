¿TikTok eres tú? Spotify está probando una sección con videos de música verticales

De tres botones depende nuestra felicidad en Spotify: del de «Inicio», del de «Buscar» y del de «Tu Biblioteca». Sin embargo, la plataforma está probando actualmente una cuarta opción. Se trata de «Descubrir»: una herramienta para encontrar música nueva, cuyo diseño seguirá la tendencia impuesta por TikTok al contar con un «feed» de videos verticales. Aunque el apartado aún no está disponible para todo el público, algunos usuarios confirmaron que la versión beta de la función ya comenzó a probarse en algunos dispositivos con sistema operativo iOS.

El aspecto visual de la nueva herramienta de Spotify no es la única característica que compartirá con TikTok. La compañía sueca también tomó el formato de navegación de la aplicación china, el cual no solo permite dar «me gusta» al video que se está reproduciendo, sino cambiar de contenido con solo deslizar verticalmente el dedo sobre la pantalla.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Chris Messina ᵍᵐ (📜,🕯️) (@chrismessina) November 24, 2021