La música de las producciones de Netflix llegan a Spotify

‘El Juego del Calamar’, le exitosa serie que dirigió el surcoreano Hwang Dong-hyuk, no solo batió récords de visualización en Netflix logrando 111 millones de reproducciones en sus primeros 28 días. El éxito de la producción fue tal, que los usuarios de Spotify le enviaron un mensaje al servicio de streaming, cuando dos semanas después de su estreno, en la plataforma ya se habían creado 22.500 listas de reproducción con la música de la serie. Este comportamiento le dio una idea a la compañía sueca: agrupar las bandas sonoras de Netflix en un solo lugar dentro de su aplicación.

El nuevo apartado lo han presentado como ‘Netflix Hub‘ y está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda e India. Sin embargo, en la plataforma musical puedes comenzar a encontrar las nuevas listas de reproducción escribiendo únicamente ‘Netflix’. Dentro del perfil oficial del gigante tecnológico, se aloja la música de series como ‘Bridgerton’, ‘Sex Education’, ‘La Casa de Papel’ y ‘The Queen’s Gambit’; y también las bandas sonoras de películas como ‘The Irish Man’ o ‘The Perks of Being a Wallflower’.

Además de lo anterior y de que en el nuevo apartado de Netflix también se podrá escuchar el detrás de escena que expone cómo fue la creación de la banda sonora del western de Jeymes Samuel, ‘Más dura será la caída’, también se encuentran disponibles diferentes podcasts oficiales de la plataforma como ‘Okay, Now Listen’, ‘Netflix Is a Daily Joke’, y ‘The Crown: The Official Podcast’ en donde se habla sobre las producciones de la compañía.

Esta no es la primera vez que la aplicación colabora con una servicio de streaming audiovisual. Como recuerda La República, en 2019 Spotify ya había colaborado con Disney para crear Disney Hub.

Imágenes: Spotify