Spotify le hace caso a Adele y cambia su modo de reproducir álbumes

El regreso de Adele luego de seis años de silencio y un divorcio ha sido apoteósico. Cuando su canción ‘Easy on Me’ apareció publicada el 15 de octubre, en 24 horas batió récords de reproducción en la historia de Spotify. El anterior no fue su único hito, pues tan solo una semana después, la cantante superó otra marca cuando el mismo sencillo sobrepasó los 84.95 millones de ‘streams’, convirtiéndose así en el tema más reproducido de la plataforma durante su primera semana.

’30’, el nuevo álbum de Adele, que puedes escuchar aquí, ya está disponible en el servicio de streaming y ante las cifras alcanzadas, la artista decidió pedirle un favor a Spotify: que cambie un poco la forma en que se consumen los sencillos de un álbum en la plataforma. La artista le sugirió a la compañía de Daniel Ek eliminar o al menos esconder el botón que activa la reproducción aleatoria de las canciones en todos sus álbumes. Esto debido a que según la cantante, su arte cuenta una historia «y las historias deben ser escuchadas tal y como los músicos pretenden”.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021