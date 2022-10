¿Por qué están molestos los artistas con las imágenes generadas por AI?

Desde que modelos como DALL-E se han tomado las tendencias, una atención particular ha llegado a los modelos que crean imágenes utilizando inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés). Por desgracia, no toda la conversación en torno a ellas es positiva. Los artistas en particular han hecho claro su descontento e incluso han pedido a sus fans que no compartan o promuevan a través de ellos imágenes generadas por AI.

¿Por qué razón?

Para ilustrar el problema citaremos un caso actual que llamó la atención:

AT es un [email protected] que utiliza Twitch para compartir el proceso de creación de sus piezas y, de paso, generar ingresos extra. El pasado 11 de octubre decide iniciar una ilustración de Raiden Shogun, un personaje de Genshin Impact.

Sin que lo sepa una de las personas que está viendo la transmisión toma una captura de la pieza a medio terminar. Luego utiliza esta imagen como base y la pone dentro de un modelo de imágenes generadas por AI que la ‘completa’ y modifica ligeramente.

Seis horas después AT sube a redes su imagen a redes sociales. La persona que tomó la captura le reclama y demanda que le dé el crédito por la imagen que acaba de publicar. ¿Cuál es su argumento? La hora de publicación. El ‘artista’ AI la subió seis horas antes, por lo que era él quién había ‘terminado’ la pieza antes.

During a Twitch stream AT (@haruno_intro) had their art stolen.

The thief then finished the sketch by using NovelAI and posted on their Twitter before AT finish it.

Then had the AUDACITY to demand a «proper reference» from them. pic.twitter.com/Twv7oWSMaW

