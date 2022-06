DALL.E Mini: el modelo AI que está haciendo memes en 2022

DALL.E Mini es un modelo AI que te permite poner a Darth Vader en arte japonés o Elmo en un juicio. Así es cómo funciona-

Bueno… los robots ahora están haciendo mejores memes que nosotros. Es posible que se hayan encontrado con algunas imágenes como estas en su línea de tiempo de Twitter:

The prompt was: «Courtroom sketch of the xenomorph from Alien on trial for felony jaywalking» pic.twitter.com/4FBhgYpEzn

— ♥️ Lucky Bun (@Lucky_BunTTV) June 9, 2022