Twitter permitirá compartir imágenes y videos en una misma publicación

Los últimos meses han sido movidos para Twitter. La aplicación que pronto será de Elon Musk prácticamente anuncia a diario mejoras, actualizaciones y nuevas funciones que van haciendo de la plataforma una red social con características mucho más variadas y multimediales que antes. La última novedad está relacionada con ese punto, pues Twitter anunció que, dentro de poco, permitirá que sus usuarios puedan compartir archivos de distintos formatos (como imágenes y videos) en un solo trino.

Por el momento, la nueva función está en desarrollo, por lo que, de acuerdo a la información del 9to5Google, la característica en cuestión permitiría mezclar únicamente dos archivos diferentes en un principio. Esto quiere decir que, a diferencia de cómo sucede en la actualidad, en donde es posible publicar un tuit con cuatro imágenes, por ejemplo, con la llegada de la nueva opción, cuando un usuario quiera compartir un trino con multimedia incluida solo podrá adjuntar dentro de él dos archivos mixtos: uno por cada formato.

A pesar de que la opción de los tuits multimediales se estaría probando inicialmente en Android, según las filtraciones, lo cierto es que, hasta ahora, la compañía no ha hecho un anuncio oficial sobre la nueva característica, por lo que la posibilidad de que la función se pruebe sin que llegue necesariamente a ver la luz, sigue existiendo.

The @Twitter Android app also started adding support for mixing medias in tweets (videos and photos in the same tweet) pic.twitter.com/pwfWysPoap

— Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 4, 2022