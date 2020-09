La más reciente actualización de iOS llegaría muy pronto a los dispositivos, se espera que se haga su lanzamiento el 15 de septiembre en el evento. Inicialmente, esta vendría con una funcionalidad que les permitiría a las personas apagar o quitar permisos de seguimiento y personalización de publicidad a las aplicaciones, como una de las medidas de la empresa en proteger los datos de los usuarios. Sin embargo, se habría aplazado su implementación debido a que desarrolladores no están de acuerdo y aseguran que podría lastimar sus negocios. El principal detractor es Instagram.

El CEO de la red social, Adam Mosseri, explicó en una entrevista que la medida de Apple afectaría la manera como se hace publicidad en los dispositivos móviles. «Creemos que hay maneras de darles a los usuarios control sobre la información que comparten y la transparencia de uso de datos. Pero no pueden ponernos una venda y obligarnos a trabajar a ciegas», enfatizó el ejecutivo.

Las aplicaciones hacen seguimiento de cómo los usuarios usan sus dispositivos de diferentes maneras. Por ejemplo, cuánto tiempo pasamos en ellas, qué herramientas usamos y qué hacemos. Esto les permite generar publicidad personalizada y, es en parte, lo que cobran a sus clientes. Pero con la nueva funcionalidad en iOS 14 cada persona podría decidir bloquear este tipo de información.

«Si el ecosistema cambia y los anunciantes no tiene una manera de medir el retorno de su inversión, va a ser problemático para los negocios. Al igual que lo será para las grandes plataformas de anuncios. Así que no me preocupa a largo plazo», dijo Mosseri en una entrevista al portal CNBC.

El ejecutivo enfatizo en que está de acuerdo con que los usuarios tengan control sobre su información y entiendan qué es lo que comparten con las empresas cuando usan las aplicaciones, pero no considera que haya que afectar la forma en que hacen los negocios para lograrlo. Por su parte, Facebook, empresa dueña de Instagram, también se pronunció asegurando que estas medidas de Apple afectarían principalmente a los anunciantes y la forma como las audiencias se monetizan.

