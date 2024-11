Análisis Galaxy Z Fold6: un plegable realmente inteligente, aunque su pliegue puede mejorar

El mundo de los teléfonos móviles ha tomado un nuevo rumbo con la llegada de celulares plegables. Aunque varios fabricantes han sacado sus propias versiones, tales como Xiaomi con el MIX Flip o Motorola con el moto Razr, la empresa que está liderando este sector sigue siendo Samsung. En ENTER. CO pudimos probar su último lanzamiento, el Galaxy Z Fold6, te contamos cómo fue nuestra experiencia con él.

Pantalla

Una de las principales ventajas de los teléfonos plegables es su pantalla, principalmente por su tamaño, un apartado en el que Samsung no decepciona. El Galaxy Z Fold6 cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas (desplegado). Por su parte, la pantalla externa es de 6,3, el tamaño promedio de los teléfonos compactos.

Ambas pantallas son AMOLED, por lo que podrás ver los colores en todo su esplendor, sin perder brillo. Además, los negros se ven realmente negros, tanto en condiciones de buena luz como en espacios más oscuros. No tendrás problemas al usar el celular al aire libre, pues el sol no es impedimento para visualizar el contenido en pantalla.

El Galaxy Z Fold6 cuenta con resistencia IPX8, lo que certifica que el teléfono es resistente al agua. Pero, ¿por qué lo menciono en el apartado de pantalla? Bueno, al hacer las pruebas de resistencia, pudimos observar cómo el agua resbala por las pantallas sin que siquiera queden las gotas en ellas. Ya no tendrás que preocuparte si cae en la ducha o te botas a la piscina con él en el bolsillo.

Tanto la pantalla externa como la interna de este celular cuentan con una tasa de refresco de 120 Hz, la promedio en teléfonos. Al usarlo, observamos que no presentó ralentización en scroll, ni en intercambio de aplicaciones, ni al momento de jugar. De hecho, los juegos como Fortnite se ven tan nítidoz como si de una consola de tratara, lo mismo sucede con los movimientos de los personajes, pues no sentirás lag a la hora de jugar.

Debes saber que el pliegue aún se ve en pantalla. No es como que no puedas ver películas o series porque el pliegue esté en la mitad, pero sí, aún es visible. Eso sí, el pliegue ya no es como el del primer Fold de la compañía, pero, auqnue ha mejorado la visibilidad del pliegue, aún sigue siendo algo molesto a la vista e incluso al tacto.

Batería

Este apartado nos deja un poco qué desear. Aunque se carga rápidamente, el Galaxy Z Fold6 también parece descargarse “con velocidad”. Tan solo en un día entero, sin hacer uso del teléfono ni para mirar la hora, se descargó desde 100% hasta el 89%, un porcentaje considerable, teniendo en cuenta que el uso fue nulo. Sin embargo, no es como que este plegable te vaya a dejar barado en la mitad de la jornada, te alcanzará al menos para unas 7 u 8 horas de uso continuo.

Además, podrás cargar el teléfono mientras te duchas y alistas en un día apurado para el trabajo. Te dejamos los tiempos de carga que obtuvimos del Galaxy Z Fold6:

15 minutos: 26%

30 minutos: 54%

45 minutos 75%

60 minutos: 90%

75 minutos: 96%

78 minutos: 100%

Dimensiones

En este apartado queremos resaltar lo liviano que se siente el teléfono comparado con su antecesor, el Galaxy Z Fold5. Para que te hagas a una idea, el Fold5 pesa 253 gramos, mientras que el Z Fold6 tiene un peso de 239 gramos. Y sí, la diferencia en papel no es mucho, pero te aseguro que lo sentirás en tus manos.

Algo que debes tener en cuenta a la hora de comprar un teléfono plegable es que, por obvias razones, es mucho más grande. El Galaxy Z Fold6 cuenta con un tamaño de 153,5 x 132,6 x 5,6 mm cuando está desplegado. Eso se traduce en que, de ancho, el teléfono mide poco más de 15 cms, lo que significa que se dificulta su uso con una sola mano, aunque tengas las manos del tamaño de un oso, no lograrás usarlo con una sola.

Eso sí, la compañía se aseguró de hacer más delgado su nuevo plegable y es algo que también se nota. No es tan delgado como una hoja, pero sí es mucho más delgado que un teléfono convencional, claramente cuando está desplegado. El Z Fold5 ofrece 6,1mm de ancho, mientras que el Z Fold6 disminuyó su tamaño a 5,6mm cuando está desplegado.

Ahora, cuando está plegado sí que puede ser incómodo, al menos para mí. El teléfono se siente pesado, aún más si le tienes puesto el forro (case). Su grosor también puede ser incómodo si intentas usarlo con una sola mano. Estas son sus dimensiones estando plegado: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm. De 5mm a 12 sí que se siente la diferencia. Además, si tienes los dedos gruesos, algo común en hombres, puede que se dificulte tu escritura en el teclado de la pantalla externa. Si bien la pantalla responde al toque en milésimas de segundos, el teclado cuenta con teclas pequeñas.

Te puede interesar: Análisis Huawei Pura 70: los fabricantes deberían aprender de su batería y cámara frontal

Inteligencia artificial

Con la llegada de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, los fabricantes han optado por integrar este tipo de tecnología también en sus dispositivos y Samsung no es la excepción. De hecho, la compañía anunció el lanzamiento de Galaxy AI este año, convirtiéndose en el primer fabricante de teléfonos con inteligencia artificial propia.

La IA de Samsung debutó con el Galaxy S24, posteriormente llegó a otros dispositivos como el Z Fold5. Y ahora, con la nueva generación de plegables también vemos una evolución de la IA. Ahora, el teléfono es mucho más intuitivo, de manera que gasta batería especialmente en las aplicaciones que más usas en tu día a día.

Las herramientas de escritura también me impresionaron gratamente. Las usé todas y con ninguna tuve inconvenientes, eso sí debes tener en cuenta que estas herramientas requieren de conexión a Internet. En algunos momentos se quedaba pensando Galaxy AI al punto de no responder a la tarea solicitada, pero no por culpa del teléfono, sino de la conexión a Internet.

Pedí a la IA que hiciera el resúmen de varios contenido de internet, como el review del Huawei Pura 70 que publicamos hace unos días y lo hizo en 2 segundos (contabilizados con cronómetro), un tiempo récord, superando incluso a ChatGPT. Lo mismo ocurrió al pedirle que tradujera un texto; le suministré un apartado de 500 palabras y en tan solo 1,6 segundos me entregó la traducción sin ningún error. Debes tener en cuenta que para hacer uso de la traducción con inteligencia artificial debes descargar el paquete de idiomas. Es decir, si necesitas traducir de inglés a español o viceversa, debes descargar un paquete, pero si quieres hacer lo mismo con otros idiomas (alemán, francés, italiano, etc.) deberás descargar un paquete para cada uno.

El Galaxy Z Fold6 también redacta para ti los textos que necesites. En nuestro caso pedimos escribir una excusa laboral por enfermedad, en la que sí vimos algunos errores gramaticales. Por ejemplo, encontramos errores a la hora de referise a la persona, pues intentó “tutear” pero no salió de la mejor manera. Vamos, que tampoco tendrás que reescribir todo el texto, solo hacer unas cuantas correcciones, como ocurre hasta ahora con todas las herramientas de IA.

Pero, sin duda, mi parte favorita es la IA en función de las imágenes y fotografías. Puedes borrar objetos o personas de tus fotografías, un apartado que también probamos y que, aunque entrega buenos resultados, aún le falta perfeccionarse. Por ejemplo, intentamos quitar el celular de la siguiente foto y fue imposible, también somos conscientes de que era una tarea exigente.

Recuerda que el Galaxy Z Fold6 te ofrece diferentes opciones de edición para tus fotografías. En este caso no borró el celular de la foto, pero ofreció otras opciones que, a decir verdad, son interesantes. Te dejamos los resultados para que tú mismo los juzgues.

En otro intento, le solicitamos que eliminara una pequeña baranda de parque público que aparece en la parte inferior de la fotografía, pero para llegar al resultado final (que tampoco es como lo esperábamos) se necesitó de dos ediciones. En la primera nos entregó una foto en la que se borró la barra horizontal pero no las barras verticales. En el segundo logró eliminar una de esas barras y a la otra le cambió el color.

Por último, el tema de pasar bocetos de dibujo a imágenes sí que me sorprendió. El Galaxy Z Fold6 te entrega varias opciones para que elijas entre diferentes tipos de dibujo: acuarela, ilustración, esbozo, arte pop y animación 3D. Todas son realmente emocionantes.

La IA en este apartado es realmente intuitiva. Yo soy de las personas que dibuja palitos y bolitas y aún así, el teléfono logró comprender mis mamarrachos para convertirlos en un dibujo hecho por un verdadero artista. Te dejamos también los resultados para que los juzgues tú mismo.

En conclusión, la inteligencia artificial del Galaxy Z Fold6 es buena, aunque no perfecta; debes tener en cuenta que se trata de las primeras versiones de una tecnología que apenas está empezando a despegar. Siendo así, Samsung realmente se la rifó con Galaxy AI en este plegable, pues además de lo mencionado, también ofrece otras opciones como ‘circle to search’, con la que solo tienes que hacer un círculo en una imagen o texto para que Google te entregue toda la información al respecto.

Por otro lado, está la traducción de llamadas en tiempo real, por lo que puedes estar en una llamada con alguien que no hable tu mismo idioma y, aunque cada uno use un idioma diferente, el teléfono les ayudará a comprenderse. Este apartado también lo probamos y funcionó perfectamente, la traducción era, efectivamente, en tiempo real.

Aunque no dedicamos un segmento entero a la cámara, hacemos una mención especial, pues las dos cámaras frontales y la principal entregan muy buenos resultados. Los verdes son más verdes y todos los colores más vibrantes, sin pasarse a una sobreexposición o saturación de color. Se nota que la IA también hace su trabajo en las cámaras, pues el Galaxy Z Fold6 ajusta la exposición, el balance de blancos y demás apartados necesarios para tomar una buena foto, sin importar el ambiente en el que te encuentres.

Te dejamos algunas de las fotografías que logramos con el nuevo plegable de Samsung.

Y tú ¿qué opinas?

Imágenes: ENTER.CO