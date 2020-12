Premios ENTER.CO – La mejor serie de 2020

2020 ha sido, sin duda, un año extraño. Para nuestra fortuna no tuvimos ausencia de series para entretenernos mientras estuvimos encerrados este año. Una buena razón es que las plataformas de streaming al parecer estaban mejor preparadas para soportar algunos meses de encierro que otros servicios más tradicionales de entretenimiento. Como resultado, las maratones en este año no faltaron. En la tradición de retomar los premios ENTER.CO La búsqueda de la mejor serie de 2020 a nominar este año no ha sido más fácil. Sin embargo, les presentamos estas cinco series que, a nuestro parecer, son merecedoras de ser seleccionadas como la mejor del año.

Hay una cualidad que queremos resaltar en nuestra selección: deben ser series que se pudieran ver en Colombia de manera legal. Ya fuera por un servicio de streaming, operador de cable o incluso por una página (oficial) en la Internet. Si la serie permanece escondida en algún canal de los Estados Unidos, por desgracia no será considerada como un nominado a mejor serie de 2020.

Como siempre, recuerden que ustedes también tienen voz en los premios ENTER.CO así que recuerden votar por su nominado a mejor serie de 2020 en este enlace.

‘The Mandalorian: temporada 2’

Si Disney+ consigue replica el encanto de ‘The Mandalorian’, tienen el futuro de ‘Star Wars’ en buen camino. En Colombia nos perdimos la primera temporada por la brillante decisión de lanzar el servicio un año después en Latinoamérica, pero nos sentimos compensados si la promesa es series mensuales con esta misma calidad (igual el primer año de Disney+ ha sido más bien aburrido). ‘The Mandalorian’ parece entender bien qué hizo de ‘Star Wars’ un clásico en primer lugar. No eran los consejos políticos aburridos, las conversaciones sobre la arena o incluso las batallas con láser: era que se trataba de una historia de vaqueros en el espacio. En términos de historia, la última temporada de ‘The Mandalorian’ ha sobresalido con creces, pero principalmente nos tiene fascinados el manejo visual que le han dado al show. El capítulo 5 de la segunda temporada, ‘The Jedi’, tiene referencias Kurosawa y otras películas del género de Samurai. Quizás nos hubiera gustado que le hubieran bajado a las referencias un poco, pero sigue siendo de los mejores productos para la pantalla chica que hemos visto.

‘The Queens Gambit’

Quién habría dicho que una de las mejores series de 2020 sería sobre ajedrez. ‘The Queens Gambit’ se tomó Netflix por sorpresa. Antes de su estreno era poco lo que se había hablado de ella y con peor suerte pudo haber pasado sin pena ni gloria. Pero, por fortuna, muchas personas se atrevieron a verla y la mayoría tuvo la buena idea de recomendarla a los demás. La historia de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) es una de esas jugadas maestras, de las que todos salen ganando. Es una historia magnifica sobre el ajedrez. El show también es una introspección fascinante el rol de las mujeres en deportes dominados por hombres. La vida de una persona dominada por sus adicciones… ‘The Queens Gambit’ fue una serie tan dominante que impulsó las búsquedas en Google y el interés por el ajedrez después de su emisión y se convirtió en la mini serie más popular del servicio de streaming. Esto por no mencionar su arte visual o la asombrosa actuación de Taylor-Joy.

Sin duda es una jugada maestra a mejor serie de 2020. Jaque Mate, incrédulos.

‘Bojack Horseman’

La mejor serie animada de la última década ha llegado a su fin. Y el mundo parece peor.

‘Bojack Horseman’ pudo nunca ser la serie más popular de Netflix. Pero el hecho de que fuera ignorada durante sus cinco temporadas es un crimen casi imperdonable. La historia de Bojack siempre supo cómo tocar las fibras del corazón. Episodios como el de la muerte de Sarah Lyn o el monologo en el funeral son algunas de las piezas animadas más inteligentes jamás puestas en Netflix. Pero la razón por la que ‘Bojack Horseman’ merece estar en la lista de mejores series de 2020 está en sus dos últimos episodios. El primero es un capítulo brillante que reflexiona sobre los errores de su protagonista y entrega uno de los más honestos y brutales mensajes sobre el suicidio. Su conclusión es magnífica porque cierra cada uno de los nudos pendientes, pero al mismo tiempo lo hace con esa belleza triste que solo esta serie puede lograr. Esperamos que algún día esta serie reciba todo el amor que se merece, porque solo aquellos que la vieron saben la joya que es.

‘The Good Place’

¿Quieren ver el capítulo final perfecto? ‘The Good Place’ lo tiene. Lo que pare complicado, considerando que la premisa de esta historia es un grupo de personas intentando llegar al cielo. Pero, de alguna manera, la serie consiguió capítulo tras capítulo sorprender al espectador y, en el último episodio, entregar una conclusión que no solo hace llorar, sino que además resulta en una preciosa reflexión sobre la temática de la serie: ser mejor. ‘The Good Place’ es una historia que siempre mereció más reconocimiento, pero la última temporada demostró que es posible concluir un show y entregar absolutamente todo lo que el espectador necesita para terminar con una sonrisa, un sentimiento cálido en el pecho y la alegría de saber qué todo quedo concluido. De alguna manera la última temporada de esta serie es el paraíso y, al mejor estilo de cualquier evangelista, te invitamos a conocer la mejor historia jamás contada.

Con 4 temporadas disponibles en Netflix 😉 No hay excusa para perderse esta nominada a mejor serie de 2020.

‘The Boys: temporada 2’

No tuvimos MCU este año. Pero al menos nos quedó ‘The Boys’. La segunda temporada de la serie de héroes más sangrienta de la TV no es el caso perfecto de televisión. Pero, el hecho de que Amazon le esté apostando cada vez más a producciones de alto nivel es un alivio para aquellos que tienen su servicio de suscripción (y deben aguantar las pausas comerciales entre capítulos). The Boys es una muestra de cómo realizar una buena adaptación. La serie ha descartado los elementos más confusos de los cómics y en cambio ha apostado por una historia con personajes, héroes y anti-héroes (que en esta historia son casi lo mismo) muchos más interesantes. También nos deja con ganas de más capítulos, al presentar una serie de historias por resolver de las que, sin duda, queremos conocer más. Las posibilidades parecen casi infinitas con la nueva serie estrella de Amazon y, por nuestra parte, no podemos esperar por ver todo el potencial que puede alcanzar en algún momento.

Imágenes: ENTER.CO