El mejor videojuego en los premios ENTER.CO 2020

En 2020 le cogimos más amor a los videojuegos. Cómo no, si tuvimos que pasar una cantidad considerable de tiempo en casa. Así, para muchos, los títulos se convirtieron en nuestro escape. Una posibilidad de desconectarnos con el mundo y encontrar un pequeño espacio de tranquilidad creando nuestra isla. Limpiando a infectados, escapando del infierno o incluso engañando a tus amigos en el espacio.

Quizás por esta razón, en 2020, más que en cualquier otro año hacer la selección de títulos nominados a mejor videojuego fue complicado. Más fue el seleccionar al ganador y, les podemos asegurar, que la votación estuvo, menos todo definida por un solo ganador. Sin más demora, estos son los ganadores a mejor videojuego en los premios ENTER.CO.

‘The Last of Us: Part 2’

Para ser honesto, nos sorprendió que la audiencia seleccionara a este juego como ganador. No por ausencia de méritos, sino porque también es uno de los títulos más polémicos de los años más recientes. ‘The Last of Us: Part 2’ tenía el reto de superar uno de los videojuegos más alabados de la PS3 y, dependiendo de a quien le preguntes, es algo que sin duda logro (para bien o para mal). Hay puntos en los que la mayoría puede estar de acuerdo. Su música, sin lugar a duda, es espectacular. En términos de jugabilidad el título cumple con una aventura más que competente, en especial al combinar el manejo de suspenso y acción.

Algunos pondrán en cuestión las elecciones realizadas en términos de historia. La decisión de matar a ciertos personajes (y de obligar al jugador a hacerlo). También hubo quienes (por las razones equivocadas muchas veces) cuestionaron la manera en la que se trabajó a sus personajes femeninos. Pero para aquellos que conmovió, se trató de un viaje único. ‘The Last of Us’ es una historia compleja sobre la venganza. Una que nos obliga a ver en ojos ajenos el dolor e ira que lleva a condenar a alguien y el área gris que a menudo crea.

‘Hades’

Como los Game Awards no le dieron el premio, consideramos que lo mínimo era que lo hiciéramos nosotros (por significativo que sea). ‘Hades’ es uno de esos títulos que encantan de principio a final. De alguna manera Supergiant Games logró combinar a la perfección la jugabilidad de un dungeon crawler, con una novela visual y título de acción. Una descripción que no alcanza a abarcar la totalidad de cosas que consigue este título.

La historia de hades quizás solo pueda ser igualada por su música. Ambas son piezas que están construidas con cuidado y que consiguen evocar sentimientos que no se esperarían sobre el hijo del Dios de la muerte. Lo mejor es que este elemento está creado para combinar a la perfección con la idea de los dungeon crawler que precisamente giran alrededor de la idea de morir (muchas, muchas veces) con la manera en la que se entrega su historia. El dialogo de hades asegura que son pocas las veces que su NPC soltarán un dialogo único, de manera que puede pasar cientos de horas y todavía no descubrir una línea única de su historia. A eso combinas su jugabilidad que presenta armas, combinaciones de habilidades y dificultades avanzadas… es difícil encontrar un talón de Aquiles a Hades. Razón por la que lo consideramos un candidato más que adecuado a mejor videojuego del año.

Imágenes: Montaje ENTER.CO