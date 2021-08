‘Venom 3’ no es seguro, pero ya hay planes

Ahora que ‘El Escuadrón Suicida’ ha puesto las películas de anti-héroes de moda nuevamente, es hora de hablar de ‘Venom’. La secuela es una de las películas programadas para estrenarse este año y los primeros adelantos han confirmado que el público puede esperar una cinta que no altere mucho la fórmula de la primera. Lo que asegura que, si le va bien en taquilla, tendrá una tercera parte. Tom Hardy, que regresó en la segunda parte para el rol de Eddie Brock, ha confirmado que el estudio no ha dado luz verde a una tercera parte, pero que hay planes para ‘Venom 3’.

«También estoy pensando en la tercera película, porque creo que debes escribir eso al mismo tiempo (que haces la segunda)», dijo Hardy. «Una tercera no recibirá luz verde hasta que la segunda tenga éxito, pero el estudio está realmente, realmente satisfecha con la número dos”.

Hay varias cosas que tomar de esta oración. La primera es que el estudio sí tiene la intención de lanzar una tercera parte de Venom. Los planes de los que habla Hardy parecen ser algo más que el idealismo del actor. Tiene sentido, considerando lo popular que fue la primera película y la tracción que puede tener la segunda. Más importante, parece que los ejecutivos de Sony están bastante contentos con ‘Venom: Let there be Carnage’, lo que anticipa que creen que será un éxito comercial.

A ‘Venom’ no le fue muy bien con la crítica, como atestigua su calificación de 30% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, la cinta fue un mayor éxito con el público, que asistió de manera masiva a las salas de cine y logró que recaudara más de 856 millones de dólares en el mundo. De hecho, en una entrevista reciente para Esquire, Hardy reconoció que le preocupó cuando vio las reseñas negativas, pero que le alegró cuando la taquilla demostró que el público no pensó que su película era terrible. Esta confianza puede ser el combustible para estos planes con ‘Venom 3’.

“Había otros objetivos con ‘Venom’, pero eran menores en comparación con el objetivo principal: ¿puedo conseguir a Eddie Brock y Venom como un superhéroe establecido de Marvel? … Me gustaría ser parte de ese legado y no arruinarlo por completo… ¡Evita el jodidamente terrible! ‘Tal vez a alguna gente no le guste, tal vez a alguna gente realmente le guste, pero que nos sea una de esas películas que son descartadas».

‘Venom: Let there Be Carnage’ tiene programado su estreno el próximo 24 de septiembre

Imágenes: Sony Pictures