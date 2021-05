El tráiler de ‘Venom Carnage Liberado’ no trae tanta ‘carnicería’

El tráiler de ‘Venom Carnage Liberado’ también nos da un mejor vistazo al Cletus Kasady de Woody Harrelson y un nuevo personaje.

Con la película de ‘Spider-Man: No Way home’ en camino y rumores de un posible ‘spider-verse’ que involucre el regreso de Tobby McGuire y Andrew Garfield, es fácil olvidar que no es la única película del universo de Spider-Man en camino. ‘Venom Carnage Liberado’ (o ‘Venom: Let there be Carnage’, que es su título en inglés) fue una de las cintas que resultó atrasadas por los eventos del 2020. Iniciando la semana nos trajo de sorpresa su primer adelanto, que finalmente revela el nuevo simbionte: Carnage.

Hay algunas primeras impresiones sobre el adelanto. La cinta mantiene su tono de antihéroe y su humor que presenta a Venom menos como un parasito peligroso, sino más como un extraterrestre con una falta de compresión de las normas sociales. También notamos en el adelanto la ausencia de Michelle Williams, que en el primer adelanto interpretó a la ex esposa de Brock, aunque en IMDb todavía aparece como parte de la producción.

El tráiler de ‘Venom Carnage Liberado’ también nos da un mejor vistazo al Cletus Kasady de Woody Harrelson. La escena pos créditos de la primera película ya nos había confirmado que sería el actor quien interpretaría a Carnage. El adelanto nos presenta un poco más de él y al mismo tiempo nos muestra cómo lucirá su Carnage. Aunque el adelanto no nos muestra mucho de él en acción, hay que dar mérito a Sony de intentar recrear el estilo de Carnage, con las virutas del simbionte expandiéndose.

El adelanto también parece confirmar que Shriek (Grito, en español) será parte de la película. En el tráiler vemos a Naomie Harris encerrada en una prisión, gritando y al parecer siendo La actriz que los rumores apuntaban a tener este rol y el adelanto insinúa que ella será vital para el desarrollo de la historia.

Dicho esto, el primer tráiler de manera intencional es bastante ‘vago’. No entrega muchos detalles de la historia o incluso de las escenas que recuerden porqué esta no es una película tradicional de héroes. En vez de eso se centra un poco en el humor de la historia y luego en un vistazo muy, muy corto a Carnage.

‘Venom Carnage Liberado’ llegará el próximo 16 de septiembre a las salas de cine.

