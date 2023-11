El manga de Dandadan tendrá una adaptación al anime en 2024 por Science Saru

Pronto tendrás un nuevo anime favorito. Se ha confirmado que el manga de Dandadan por Tatsu Yukinobu tendrá una adaptación para televisión que se estrenará el próximo año. El anuncio también llegó con un primer teaser del anime que anticipa algo de la locura-romántica-paranormal que ha caracterizado al show.

Junto con el anuncio se ha confirmado también que el estudio a cargo del anime será Science Saru. La compañía recientemente trabajó en la serie animada de ‘Scott Pilgrim Takes Off’ para Netflix (que dependiendo de lo que creas pueda ser considerada como anime). También es la responsable de otros grandes animes como ‘The Tatami Galaxy’, ‘Ping Pong The Animation’ y ‘Heike Monogatari’.

El anime será dirigido por Fūga Yamashiro, que hasta el momento ha servido como director asistente, director de episodios o asistente de producción de otros animes de Science Saru. Hiroshi Seko (Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Darling in the FranXX) está a cargo del guion mientras que Kensuke Ushio (Koe no Katachi, Chainsaw Man, Devilman: Crybaby, Liz to Aoi Tori) será la persona a cargo de la música. Con estos nombres el anime de Dandadan apunta a ser una de esas series que de manera rápida se convierten en favoritos.

Por ahora no hay confirmación de qué actores de voz estarán involucrados en el proyecto. Tampoco hay una ventana más exacta que 2024 para su estreno, aunque por lo que hemos visto el show seguramente llegará en algún momento del primer semestre del próximo año. Seguramente mayores detalles sobre la adaptación serán compartidos durante la Jump Festa 2024 (el evento de la casa editorial de manga) en diciembre 4.

Dandadan es una de las historias más únicas que existen en estos momentos en las páginas del manga japonés. Quizás una de las pistas para descubrir el por qué está en que su autor sirvió como asistente (las personas que trabajan junto con los artistas de manga) de Tatsuki Fujimoto, el creador de Chainsawman. Algo de esta energía caótica y arte maravilloso se puede encontrar en su historia. Sin entrar en el campo de los spoilers algunas de las cosas que puedes esperar de Dandadan son robots gigantes construidos con templos, rayos moe capaces de destruir aliens y espíritus vengativos que tienen historias capaces de hacerte llorar.

SI no quieres esperar en estos momentos tienes varías alternativas para ver Dandadan. Puedes seguir la serie de manera semanal y ponerte al día con sus capítulos a través de la app de Manga Plus (este lunes se publicó el capítulo 130). También puedes comenzar a coleccionar los tomos físicos a través de Panini Manga que hace poco licenció la historia.

Imágenes: Shonen Jump