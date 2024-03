¡CONFIRMADO! La nueva temporada de ‘Doctor Who’ llegará a Latinoamérica en mayo

La Tardis ya tiene una fecha y destino programadas: ojo que la nueva temporada de Doctor Who se estrenará el próximo 11 de mayo. Y lo mejor ¡estará disponible a través de Disney+!

¡Sí como lo escucharon! Por primera vez en Latinoamérica podremos ver los episodios de ‘Doctor Who’ al mismo tiempo que se estrenan en otras partes del mundo. A través de un comunicado se confirmó que el show estará disponible a través de Disney+ “en cualquier parte que esté disponible”.

Muchos solo estábamos esperando la confirmación, pero igual se trata de excelentes noticias que recibir. Los tres especiales de aniversario, junto con el especial de navidad habían llegado a Disney+, pero no había confirmación de si las nuevas temporadas de la serie recibirían el mismo tratamiento.

No todo son buenas noticias. Por ahora la BBC no parece tener planes de traer la serie ‘original’ de Doctor Who a nuestra región. Es una verdadera lástima, pues en estos momentos no hay una forma legal de ver las otras temporadas del show (a menos que cuentes con un VPN y sepas dónde buscar). Con algo de suerte la recepción de esta nueva tanda de capítulos motivará a la plataforma a traer al menos los capítulos de ‘Dr. Who Moderno’ para deleite de los fans.

¿Qué podemos esperar de la nueva temporada de Doctor Who?

Como podrán notar, desde el inicio de esta nota nos hemos referido a la próxima tanda de capítulos de ‘Doctor Who’ como ‘la nueva temporada’. La razón es que oficialmente el debut de Ncuti Gatwa es la ‘primera temporada’ de Dr. Who, simbolizando una nueva división entre el canon del doctor que hasta hace poco separa la versión clásica de la moderna.

De hecho, la llegada de Doctor Who a las plataformas de streaming parece simbolizar este reinicio. No solo esto, sino que también parece estar marcado por la aparición del primer actor afroamericano y gay.

“En la próxima serie, el público verá al Doctor y a Ruby viajar a través del tiempo y el espacio en aventuras a tierras desconocidas, a la era de la Regencia en Inglaterra, a mundos del espacio exterior y a los años sesenta. Esta temporada también verá el regreso de Michelle Greenidge como Carla Sunday, Angela Wynter como Cherry Sunday y Anita Dobson como Mrs Flood, además de contar con una serie de estrellas invitadas especiales como Jinkx Monsoon, Aneurin Barnard, Yasmin Finney, Jonathan Groff y Bonnie Langford, Jemma Redgrave, Lenny Rush e Indira Varma y pronto se anunciarán más», lee una sinopsis oficial de la BBC .

Imágenes: BBC