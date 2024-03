Tripadvisor asegura que Cartagena, Bogotá y San Andrés son los mejores destinos del mundo ¿Por qué?

Colombia marca tendencia en el mundo según Tripadvisor, uno de los sitios web de turismo para viajeros más importantes a nivel internacional. Lugares como Cartagena, Bogotá y la Playa de San Luis, en San Andrés, estuvieron dentro del Top 10 en la categoría Best of the Best de los Travelers’ Choice Awards, convirtiéndolos en unos de los destinos más votados y preferidos por los turistas internacionales.

Los premios, establecidos en el año 2002, se otorgan a los mejores destinos en función de las experiencias reales de los viajeros, quienes tienen un periodo de 12 meses para dejar sus críticas. De 8 millones de lugares en las listas, solo el 1% de destinos logra ganar estos reconocimientos.

Cartagena, la capital del departamento de Bolívar, se destacó por sus playas, su casco histórico y su arquitectura colonial, según los votantes, quienes escribieron alrededor de 38.000 reseñas favorables sobre los lugares turísticos y emblemáticos de esta ciudad, llevándola a ocupar el cuarto puesto como principal destino de América del Sur.

La ciudad amuralla, además de ser un puerto popular de escala para los cruceros, es reconocida por sitios emblemáticos como el Castillo de San Felipe, la Catedral Santa Catalina de Alejandría y el mercado local de Bazurto, obteniendo una puntuación promedio de 4.5 en una escala del 1 al 5. Según el sitio web, esta ciudad resalta por su mezcla entre lo icónico y lo moderno y sus restaurantes que destacan los sabores típicos de la comida caribeña.

Por otro lado, según Tripadvisor, Bogotá atrajo a los turistas con sus restaurantes auténticos, festivales gastronómicos, tures históricos por el barrio La Candelaria, Monserrate y sus emblemáticos museos. Estos sitios turísticos obtuvieron más de 30 mil reseñas con un puntaje de 4.5, lo cual catapultó a la ciudad para ocupar el sexto puesto como mejor principal destino por encima de ciudades como Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires.

En esta misma línea, las playas se llevaron el protagonismo por ser las favoritas de los viajeros tanto para relajarse y descansar, como para realizar aventuras y actividades acuáticas.

En la categoría Best of the Best Beaches, la Playa de San Luis, en San Andrés Islas, ocupó el octavo puesto con más de 3 mil reseñas y un puntaje de 4.5 en una escala del 1 al 5, compitiendo contra las playas de Argentina y Brasil. De acuerdo con el portal, este lugar se destacó por su arena blanca, su agua azul cristalina y oleaje suave, sus impresionantes vistas, su arrecife de coral y actividades acuáticas como snorkel y buceo

Imagen: Cesar Okada