Dr. Who tendrá su propio ‘universo de Marvel’: todo lo que debes saber del Whoverso

2023 es un año muy importante para Dr. Who. La franquicia no solo cumple 60 años, sino que además traerá por primera vez uno de sus especiales a un servicio de streaming en Latinoamérica. Sin embargo, los anuncios de Dr. Who no han terminado y finalizando octubre la BBC decidió finalmente revelar sus planes: no parpadeen, que ahora la Tardis y el Doctor tendrán su propio universo.

¿Qué es el Whoverse?

Es el nombre oficial que se le ha dado a todos los productos pasados, presentes y futuros que ocurren dentro del universo de Dr. Who.

Actualmente esto incluye las series originales del primer doctor (William Hartnell) al séptimo (Sylvester McCoy), la película de Dr. Who (protagonizada por Paul McGann), la versión moderna de la serie (desde Christopher Eccleston a Jodie Whittaker), así como la próxima temporada de la serie que tendrá a Ncuti Gatwa como el Decimoquinto Doctor.

También incluirá las series de spinoff como Torchwood y The Sarah Jane Adventures. El Whoverso tiene también los cómics y especiales de audio (que han expandido las historias más allá de la serie de televisión).

¿Pero no existía el Whoverso antes?

Sí. Antes el Whoverso existía, pero no tenía un nombre. De hecho, el título fue tomado de los fans.

¿Y contenido nuevo?

Parte de la idea del Whoverso es la creación de nuevo contenido que se encargue de expandir algunas de las historias de personajes secundarios, principalmente de los compañeros de los Doctores. No solo esto, sino que también ‘estrenó’ su nuevo universo conectado con una serie de especiales que reunirán a algunos de los doctores clásicos con sus compañeros como por ejemplo Peri y el sexto doctor, Ace y el sexto doctor o el sexto doctor y Tegan.

¿Significa esto que la serie clásica de Dr. Who llegará a Latinoamérica?

No lo sabemos. El lanzamiento del ‘Whoverso’ hace parte de una nueva tanda de contenido que llegará primero a iPlayer One, el servicio de streaming de la BBC.

Sabemos que a través de un nuevo acuerdo que permitirá llevar el contenido de Dr. Who a Disney+. Ya hemos visto una pequeña tanda con la llegada del especial de 60 años, pero no hay confirmación de que todo el contenido del Whoverso llegue a la plataforma de streaming.

Si podemos ser optimistas (y tenemos todas las razones para serlos) es posible que este contenido llegue a la región. La razón sencilla es que para la BBC significaría la venta de derechos de transmisión de sus shows por fuera del Reino Unido y para Disney+ el monopolio de una de las franquicias más populares de ciencia ficción. Solo nos queda esperar y ser optimistas.

