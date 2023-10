¡El especial de 60 años de Dr. Who llegará a Disney+ en Latinoamerica!

¡Allonsy queridos Who-vians! Ser un amante de Dr. Who es algo complicado en este lado del mundo. Sin acceso al servicio de la BBC la única alternativa para ponerse al día con el show son ciertas opciones… no aprobadas. Pero les traemos buenas noticias: el especial de 60 años de Dr. Who llegará el próximo 25 de noviembre a Disney+ también en Latinoamérica.

La noticia aterrizó horas después de que el tráiler del especial llegara a el canal de YouTube de Disney+ en los Estados Unidos. Horas después las cuentas de Latinoamérica y confirmaron que los capítulos también se estrenarán con subtítulos en nuestro idioma el mismo día. ¡Así que no necesitamos de una TARDIS para poder verlos sin spoilers!

El especial de Dr. Who es una celebración por sus 60 años que trae de regreso a David Tenant, que interpretó a la décima regeneración del personaje. Después de la salida de Jodie Whittaker (la 13 Doctor) muchos esperaban que la transición de inmediato fuera a Ncuti Gatwa (Sex Education) que antes había sido anunciado como ‘el Doctor’. Sin embargo, la escena de regeneración trajo la sorpresa de que el 14vo Doctor es una encarnación que (por razones que no han sido explicadas) tiene el mismo rostro del décimo.

No solo esto, sino que el especial también traerá de regreso a Donna Noble (Catherine Tate), la tercera compañera de la era de Tennant. También significará el regreso del Toy Maker, un villano clásico y que no aparecía en la franquicia desde los días del primer doctor (en 1966) que en esta ocasión será interpretado por Neil Patrick Harris (mejor conocido por su rol en la comedia de ‘How i Meet your Mother’).

Y no, antes de que lo pregunten no se ha confirmado que las temporadas de Dr. Who llegarán en algún momento a Disney+. El hecho de que recibamos el especial parece un excelente inicio y, de acuerdo a los números finales, es posible que Disney encuentre que hay un público interesado en hacer una maratón legal de los capítulos del show. Pero por ahora no hay una confirmación de que esto ocurra y sugerimos no crearse muchas expectativas considerando la manera en la que la plataforma suele tratar ciertas franquicias que considera menos ‘importantes’. Sí, la serie va para Disney+ en los Estados Unidos… de nuevo, nada en piedra para nuestra región.

En cualquier caso, Latinoamérica necesita con urgencia un lugar legal para poder ver ‘Dr. Who’. Aunque las últimas temporadas durante el tiempo de Whittaker han sido bastante criticadas por la dirección que tomó ciertas historias, la regeneración de un nuevo doctor siempre es un excelente inicio para retomar la historia. Ncuti no solo ha sido presentado como el primer doctor afroamericano, sino que además será el primer actor gay en interpretar al personaje (algo que llevará a su versión del alíen de dos corazones). No solo esto, sino que también significará el regreso de Russell T Davies que sirvió como el productor ejecutivo y escritor principal de la serie 1 a 4 de Dr. Who (es decir, desde el regreso de la serie hasta la salida de David Tennant).

Imágenes: Disney+ y BBC