¡Allons-y! Dr. Who llegaría a Disney+ pronto

Disney+ poco a poco se está convirtiendo en la plataforma obligatoria para cualquier persona con el carnet de Geek. El servicio de streaming no está satisfecho con tener todo el universo de Marvel y Star Wars, sino que ahora también quiere ser el hogar de otra de las franquicias de ciencia ficción más populares de la cultura pop: Dr. Who.

Un reporte de Bloomberg asegura que el servicio de streaming está en negociaciones con la BBC para adquirir los derechos de transmisión de Dr. Who. De acuerdo con el reporte esto no se limitaría a las nuevas temporadas, sino que buscaría incluir algunas de las series anteriores. Los detalles son escasos, pero sería interesante ver si el acuerdo consigue incluir las series clásicas de Dr. Who, así como algunos de los spinoffs y especiales (Torchwood, The Sarah-Jane Adventures, y Doctor Who Confidential, por ejemplo).

En cualquier caso, no es seguro que la serie llegará a la plataforma de streaming. Al parecer las conversaciones solo están en sus primeras etapas y Disney seguramente tendrá que confirmar en cuántos territorios puede transmitir el show para optimizar el acuerdo.

Para los fans de Latinoamérica esta adquisición sería un sueño. Por años hemos necesitado de una plataforma legal en la que poder ver el show de manera oficial. Durante un tiempo Direc TV transmitió episodios desde la temporada 5 (con el ingreso de Matt Smith como el Doctor), pero el hecho de que estuviera pegado a un servicio por cable sin duda limitó el acceso de muchos. Una biblioteca de Dr. Who sería el lugar ideal para que los fans devotos de la serie puedan introducir a nuevas personas y, más importante, seguir las nuevas aventuras del próximo doctor después de su regeneración.

Si algo, Disney+ parece el lugar ideal para un show como Dr. Who. Con algo de suerte en los próximos meses nuevos detalles surgirán y la plataforma será la Tardis en la que podamos comenzar este viaje por el tiempo y el espacio.

