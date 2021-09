La Casa de Papel finalmente tomó una decisión inteligente

Ver La Casa de Papel siempre ha sido un desafío a la cordura. Aunque la calidad de la serie depende de a quién se le pregunte, para los fans de este atraco cada nueva temporada es ser rehenes de su historia. Pero como atracador, ‘La Cada de Papel’ es un maltratador de primer nivel, nada de enamorarnos como Denver y Estocolmo. Y la razón es sencilla: es un dolor de cabeza tener un atraco perfecto ejecutado por una partida de idiotas.

La primera temporada es el ejemplo de esto. El plan del profesor era perfecto. Si cada una de las personas dentro del atraco hubiera hecho lo que tenían que hacer la mitad de los problemas se hubieran resuelto. Pero, por supuesto, tenía que llegar Tokio y en el primer episodio alumbrarnos con la primera de una serie de malas decisiones que han llevado a la muerte de varios miembros de la banda y, de paso, la mayoría de mis neuronas.

La ‘cuarta parte’ comienza igual. Se les dice que no utilicen teléfonos. Que se queden escondidos… y ahí va Tokio porque se aburrió en una isla de paraíso a arruinar todo. Luego comienza el atraco y al parecer no hay plan que contenga la cantidad de idiotas que recluta esta banda.

Claro, se entiende que en esta serie la tensión tiene que venir de algún lado. Es solo que resulta molesta que la mitad de los problemas sean creados por las personas dentro del grupo y, peor, usualmente Tokio o su Romeo idiota, Rio.

A continuación, daremos spoilers del final de ‘La Casa de Papel’, parte 5

Parte de esto es porque la serie no podía salir de Tokio. Era la narradora. El gancho principal de la historia. Sin ella no había conflicto, sin ella no había impulsivos desacatando órdenes y sin ella no había un personaje al que unilateralmente odiar. Tokio tenía el plot armor (término que se utiliza para decir que un personaje no puede morir) que le permitía atravesar en motocicleta al ejército en frente del atraco del siglo… y de paso matar a dos o tres compañeros, menos a ella.

La tanda de cinco capítulos de la primera parte, que se estrenó este viernes 03 de septiembre, arregla este problema al finalmente crear una tensión verdadera y, al mismo tiempo, tomar repercusiones por las acciones de sus protagonistas. En el quinto episodio Tokio decide sacrificarse y permitir a sus compañeros escapar. En un momento de tensión, porque en verdad no crees que Tokio vaya a morir. Están soldando la puerta, por un lado, por el otro han preparado un salto para ella y por debajo está Rio martillando el suelo. Y aunque Rio nuevamente demuestra esas mismas dos neuronas que ha llevado a más de un error, por primera vez Tokio toma una decisión inteligente y se sacrifica para disminuir a las fuerzas invasoras y comprar algo de tiempo extra al atraco, que lo necesitan.

Pero, y quizás esto es lo más importante, en cinco capítulos plagados nuevamente de personajes tomando malas decisiones por el fin de solo crear tensión extra (¿por qué se ponen a golpear a alguien en medio de una negociación?, ¿por qué a Mónica le da por drogarse en medio de un asalto?) es uno de esos pocos momentos que en verdad parecen justificados por algo más que crear tensión.

Tokio tenía que morir en este enfrentamiento. Se va de la mejor manera posible. Lo hace despidiéndose de Rio y evitando que cometa una locura. Se despiden en el atraco causado por su falta de sentido común. Lo hace después de haber desafiado la lógica persiguiendo una relación que no iba a algún lado.

Tokio se despide de ‘La Casa de Papel’ expiando cuatro partes en las que su aparición a menudo anticipaba alguna mala decisión… se va finalmente tomando una decisión inteligente (ella y la historia).

Imágenes: Netflix