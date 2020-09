Todos los juegos presentados en Ubiforward Septiembre

Quizás solo a Ubisoft se le ocurriría realizar un lanzamiento de adelantos un jueves. En el caso de Colombia la hora no ayuda, pues a esta hora muchos de los que están en el trabajo de manera eufórica están evacuando temas pendientes, de manera que el viernes no se extienda hasta muy tarde. Por eso, para todos aquellos que apenas están saliendo de la oficina, se desconectaron de Slack y el trabajo o simplemente no tuvieron el tiempo de ver la presentación de Ubisoft, recolectamos todos los adelantos presentados en el Ubiforward Septiembre:

Just Dance 2021

Riders Republic

Ubisoft anunció en Ubiforward nueve temas nuevos para ‘Just Dance 2021’, entre los que se encuentran: ‘Blinding Lights’, ‘Without Me’, ‘Till the World Ends’, ‘Samba de Janeiro’ y ‘Runaway (U & I)’. El juego se estrenará el 12 de noviembre de 2020, en el sistema Nintendo Switch, PlayStation 4, la familia de consolas Xbox One y Stadia.

Prince of Persia

De áridos cañones a montañas nevadas, Riders Republic permitirá a los jugadores recorrer algunos de los destinos más magníficos de la Tierra: los parques nacionales norteamericanos. Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain y Grand Teton han sido recreados fielmente y combinados imaginativamente para crear el parquet Deportivo más alegre.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Desarrollado por Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remak e’ es el primer remake a gran escala , con un enfoque fresco al combate, solución de acertijos y regresar el tiempo del título originalmente estrenado en 2003. Con un nuevo diseño, creado con tecnología actualizada para los sistemas de juego actuales, incluye nuevos ángulos de cámara y secuencias completamente rediseñadasRainbow Six Siege World Cup

Tom Clancy’s The Division 2

Scott Pilgrim vs The World: The Game – Complete Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Como se había anticipado, ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition’ regresa celebrando el décimo aniversario del juego. Esta versión incluye a Knives Chau y Wallace Wells como contenido descargable y estará disponible para descarga a finales de 2020 por $14.99 dólares en PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, Windows PC y UPLAY+, el servicio de suscripción de Ubisoft.

Immortals Fenyx Rising

‘Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’ estrenará la Actualización de Título 3.0.0 el 15 de septiembre en PlayStation4, la familia de dispositivos Xbox One y Windows PC, así como en Stadia y UPLAY+, el servicio de suscripción de Ubisoft*. La actualización incluirá la nueva aventura: Red Patriot. También descubrirás una nueva Clase, el Pathfinder, así como nuevos mapas PVP. Un evento en vivo estará disponible más adelante durante este nuevo episodio, se afirmó durante el Ubiforward.

Desarrollado por el equipo de Ubisoft Quebec, creadores de ‘Assassin’s Creed Odyssey’, ‘Immortals Fenyx Rising’ es una nueva IP en la que los jugadores darán vida a Fenyx, un semidios alado, en una misión para salvar a los dioses griegos y a su hogar de una oscura maldición. Solamente, a través de dominar los legendarios poderes de los dioses, superando pruebas heroicas, y confrontando a poderosas bestias mitológicas, Fenyx será capaz de enfrentar a Typhon, el Titán más letal de la mitología griega.

Imágenes: Ubisoft