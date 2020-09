Llega un remake de ‘Prince Of Persia: The Sands Of Time’

Hoy, durante la conferencia de prensa digital, Ubisoft Forward, Ubisoft anunció el regreso del ‘Príncipe en Prince of Persia: The Sands of Time Remake’. Se trata del primer remake a gran escala de Ubisoft, que está tomando prestadas notas del éxito de Activision con títulos como ‘Tony Hawk Pro Skater’ o ‘Crash Bandicoot’. Originalmente estrenado en 2003, Prince of Persia: The Sands of Time redefinió el género de acción y aventura en los videojuegos con su innovador gameplay, interesante historia y entrañables personajes.

A partir del 21 de enero de 2021, el juego estará disponible en PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, Epic Games Store, la tienda Ubisoft Store en Windows PC y UPLAY+, el servicio de suscripción de Ubisoft*.

Desarrollado por Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, promete dar un tono más fresco al combate, solución de acertijos y por supuesto la mecánica más memorable del juego: la capacidad de regresar en el tiempo. El nuevo diseño, creado con tecnología actualizada para los sistemas de juego actuales, incluye nuevos ángulos de cámara y secuencias completamente rediseñadas. Adicionalmente, los jugadores podrán ver un hermosa y completamente re imaginada Persia a través de los ojos de los diseñadores de Pune y Mumbai.

Para aquellos que quizás no recuerdan el juego o nunca tuvieron oportunidad de probarlo: Tal como en el juego original de ‘Prince of Persia’, los jugadores darán vida al heroico Príncipe, junto con la hija del Marajá, la Princesa Farah, mientras navegan el palacio, combaten enemigos armados con espadas, maniobran en cuartos llenos de trampas y finalmente confrontan al malvado Visir, quien controla las Arenas del Tiempo. Los jugadores continuarán progresando mientras combaten enemigos y dominan el arte del parkour. Yuri Lowenthal regresa, interpretando nuevamente su papel como actor de captura y voz original del Príncipe y los jugadores conocerán a la actriz Supinder Wraich, quien ahora interpreta el papel de Farah.

‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’ incluye el juego original de Prince of Persia, estrenado en 1989, que puede ser desbloqueado durante la aventura del Príncipe.

Imágenes: Ubisoft