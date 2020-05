Todo lo que aprendimos del State of Play de ‘The Last of Us 2’

Incluso con las filtraciones, es difícil no emocionarse por ‘The Last of Us 2’. El juego es la secuela de uno de los títulos más alabados de la PS4 (un mérito por sí solo, considerando la librería que adquirió Sony en la última generación). Y hoy, 27 de mayo, un State of Play nos dio una cantidad importante de información sobre el próximo título de Naughty Dog. Algo apropiado, considerando que en dos semanas llegan las primeras evaluaciones del juego.

Es probable que estuvieran ocupados mirando el lanzamiento (o quejándose de su cancelación) del SpaceX. Puede ser que los cogiera en medio de la 10 reunión de Zoom del día o en pleno almuerzo. En ENTER.CO sabemos que puede que no tuvieran la oportunidad de ver la transmisión, por lo que hemos preparado este artículo repasando las ideas principales y datos que se entregaron en el State of Play de ‘The Last of Us 2’. También las separamos por categorías, de manera que sea más fácil encontrar los datos que les interesan.

Historia

– ‘The Last of Us 2’ tiene lugar mucho después de los eventos del primer juego. De hecho, la protagonista de la segunda parte tiene 19 años al inicio de la campaña.

– Ella y Joel se han asentado en un campamento de sobrevivientes en Jackson, Wyoming. Allí viven una vida en paz hasta que un ‘evento sangriento’ motiva a Ellie a buscar venganza y abandonar el que ha sido su hogar por mucho tiempo.

Mundo

– Al igual que el primer título, el juego contará con locaciones reales y ficticias. También explorará diferentes terrenos y escenarios, desde montañas llenas de nieve hasta pantanos deprimentes. Naugthy Dog hizo énfasis en que estos escenarios han sido recreados con detalle. Algunos de los lugares que Ellie visitará con Jackson, El Noroeste pacífico y Seattle.

– ‘The Last of Us 2’ traerá nuevas maneras de exploración a la mesa. Por ejemplo, se mostró a Ellie saltando entre buses, utilizando una cuerda para bajar desde terrazas o ganchos para poder atravesar grietas y cañones.

– También hay otras opciones para atravesar el mapa. Caballos y botes son algunas de las que se mostraron durante la transmisión. De acuerdo al estudio, este es uno de los juegos más ‘grandes’ que Naughty Dog ha desarrollado.

Enemigos

– En ‘The Last of Us 2’ hay tres facciones importantes que servirán como obstáculos para Ellie.

– La primera es The Washington Liberation Front. Se trata de un grupo poco amigable con los intrusos Usualmente usan armas militares (pistolas, escopetas, etc).

– La segunda es los Seraphites o cicatrices. Este es el grupo que vimos en uno de los primeros tráileres del juego, durante 2018. Se trata de un grupo de fanáticos religiosos. A diferencia del anterior enemigo, sus integrantes están enfocados en el sigilo. Por eso los verás utilizando armas como arcos y ataques sorpresa.

– Los infectados. Se mantienen 3 de los tipos que conocíamos por el primer juego: Corredores, Acechadores y Chasqueadores. También se presentó a los ‘Shamblers’, que explotan cuando son golpeados. Por último, se anticipó un nuevo y más letal tipo de infectado, aunque se mantuvo en secreto.

– Los enemigos ahora son mucho más inteligentes. En algunos casos pueden rastrear a Ellie por el olfato. En otros pueden verla, incluso si se encuentra cubierta, pero desde un rango de visión.

Combate

– Ellie tiene ventaja física sobre los enemigos. Puede resistir más golpes, es más fuerte y ágil. También puede contrarrestar sus golpes.

– El jugador contará con una ‘Mesa de trabajo’ en la que podrá mejorar las armas durante el juego. Las personalizaciones que hagas no solo incrementarán las habilidades de las armas, sino que serán visibles en los modelos de las mismas.

– También se contará con un árbol de habilidades. De acuerdo con Naughty Dog el objetivo es que el jugador pueda crear su propio estilo de combate.

– Por último, en ciertos momentos del juego Ellie contará con el apoyo de aliados. Estos NPC pueden ayudar eliminando otros enemigos.

‘The Last of Us 2’ saldrá a la venta el próximo 19 de junio.

Imágenes: captura de pantalla