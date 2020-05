‘The Last of Us 2’ nos revela su historia con su nuevo tráiler

En esta migraña que parece ser 2020, podemos encontrar consuelo en las cosas que llegan. En el caso de los videojugadores y poseedores de una PlayStation el mayor incentivo está en la llegada de ‘The Last of Us 2’. La secuela del uno de los juegos más alabados de la última década llega después de que se aplazara su lanzamiento gracias a la crisis de salud. Para nuestra fortuna no tuvimos que esperar mucho, pues pronto se nos confirmó que el título llegaría a mitad de año.

Hoy, 06 de mayo, PlayStation compartió un nuevo adelanto enfocado en la historia de ‘The Last of Us 2’. El adelanto (que encuentras arriba de esta nota), también llegó con una nueva sinopsis de la trama que veremos en el nuevo juego de Naughty Dog.

“Cinco años después de su peligroso viaje a través de los Estados Unidos posteriores a la pandemia, Ellie y Joel se han establecido en Jackson, Wyoming. Vivir entre una próspera comunidad de sobrevivientes les ha permitido la paz y la estabilidad, a pesar de la constante amenaza de los sobrevivientes infectados y otros sobrevivientes más desesperados.

Cuando un evento violento interrumpe esa paz, Ellie se embarca en un viaje implacable para llevar a cabo la justicia y encontrar el cierre. Mientras caza a los responsables uno por uno, se enfrenta a las devastadoras repercusiones físicas y emocionales de sus acciones”.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: PlayStation