Sony aplaza, de manera indefinida, ‘The Last of Us 2’

‘The Last of Us 2’ es uno de los juegos más esperados. Algo fácil de entender, considerando que el primer título es considerado como una pieza maestra en términos de narrativa, historia y jugabilidad. También está el hecho de que Sony realmente no ha revelado mucho del título, pero lo que ha mostrado nos deja con ganas de poner nuestras manos lo más pronto posible en él. Lamentablemente el juego demorará un poco más en llegar… ¿Cuánto exactamente? No lo sabemos. Sony ha aplazado ‘The Last of Us 2’ de manera indefinida.

La noticia fue compartida por Naugthy Dog, desarrollador del juego, a través de una publicación en sus redes sociales.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

“Como seguramente habrán visto, el lanzamiento de ‘The Last os Us Parte 2’ ha sido retrasado. Sabemos que estas noticias son decepcionantes para ustedes, como son para nosotros”.

Pero no todos son malas noticias. El desarrollador también confirmó que el desarrollo del juego ha terminado y que en estos momentos están arreglando errores. Entonces, si el título está completo ¿Por qué se demorará en llegar? “Incluso cuando hemos completado el juego, nos estamos enfrentando a la realidad de que, debido a la logística fuera de nuestro control, no podremos lanzar ‘The Last of Us Parte 2’ como queremos. Queremos estar seguros de que todos podrán jugarlo, al mismo tiempo, asegurándonos que estamos haciendo todo en nuestro control para preservar la experiencia a todo el mundo. Esto significa retrasar el juego hasta que podamos solucionar estos problemas».

Podemos deducir que, aunque no se mencione de manera explícita, las razones son la crisis de salud actual. Con la mayoría de personas trabajando desde casa, tiendas cerradas en todo el mundo y los servicios de transporte priorizando los bienes de primera necesidad. Así, la distribución y coordinación para presentar el juego parecen muy complicadas de llevar a cabo.

Imágenes: Naugthy Dog