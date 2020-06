‘Slay the Spire’ llegará a iOS y Android

Si no han jugado ‘Slay the Spire’ se han perdido de uno de los mejores juegos que llegaron en 2017 (y que, por fortuna, cobró mucha más relevancia en 2019 para la Nintendo Switch). El juego es una combinación de un título de cartas, con combate por turnos y una dificultad creciente que hace de cada intento por ascender un reto verdadero. A esto se suma el que ninguna partida sea igual y que las combinaciones de cartas, estrategias y acercamientos entregan un título que es peligroso por lo adictivo que puede llegar a ser.

Pero si todavía necesitas más razones para probarlo, te contamos que hoy Meta Crit Games, el desarrollador de ‘Slay the Spire’ informó que el videojuego llegará a dispositivos iOS en junio. La noticia llegó a través de una publicación en el blog del título en Steam. Por ahora, los datos sobre su versión portada son escasos, pero afirman que mayor información será revelada este mes. La versión portada del título tendrá un costo de 9.99 dólares. Más interesante, está la promesa de que no se tratará de una versión ‘limitada del juego’, sino que ofrecerá «la experiencia completa de escalada en espiral que ya has disfrutado en PC».

Para aquellos con un dispositivo Android, decepcionados por no poder poner sus manos en el juego, la buena noticia es que sí hay planes para llevar el título a este sistema operativo. Por desgracia, Meta Crit no está listo para entregar una fecha para su salida. El blog compartió solo dos capturas de pantalla de la manera en la que el juego se ve en los dispositivos iOS. No parece haber mayores cambios en la interfaz.

En caso de que sea la primera vez que escuchas de ‘Slay the Spire’, te recomendamos mirar este gameplay que explica los elementos más fundamentales del juego y si te animas a encontrarlo puedes encontrarlo hoy en la mayoría de plataformas: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

