Señal Colombia transmitirá la Liga Latinoamérica de League of Legends

Los deportes electrónicos ya no son exclusivos de la Internet. Cada vez más canales en el mundo se dan cuenta que hay un público enorme detrás de los torneos que ponen a los mejores jugadores de una región a competir. ‘League of legends’ (LoL) es uno de los juegos que más ha intentado ingresar a medios por fuera de los digitales para llegar a más jugadores. Y hoy, RTVC, Sistema de Medios Públicos en Colombia, presentó su alianza con Riot Games para transmitir la Liga Latinoamérica de League of Legends.

Para los colombianos este acuerdo, que tiene como propósito llevar los Esports a una plataforma de transmisión masiva, es una buena noticia para nuestro país y Latinoamérica pues significa que Señal Colombia, el canal de señal abierta, transmitirá la Liga Latinoamérica de League of Legends. Este lanzamiento se da como un hito en la región, puesto que es una prueba del crecimiento y relevancia de los videojuegos, no solo en la comunidad gamer, sino en otras audiencias, que han encontrado en esta industria desarrollo e innovación constante.

La transmisión de la Liga Latinoamérica de League of Legends no será en directo, sino una retransmisión del canal oficial de Riot Games y podrá ser sintonizada todos los fines de semana, a partir del 8 de agosto, de 2:00 a 5:00 pm, a través de Señal Colombia. Esta franja tendrá una programación dedicada a deportes tradicionales y una hora para la Liga Latinoamérica de LoL, campeonato que se disputa de manera online en Ciudad de México, a modo de resguardar la integridad de los equipos, fanáticos y staff que hacen posible la liga, producto de la pandemia.

Los seguidores de los Esports y amantes de los videojuegos a lo largo del territorio nacional podrán disfrutar del talento de los mejores equipos de América Latina: Isurus Gaming (Argentina), All Knights (Chile), Xten Esports (México), Furious Gaming (Argentina), Gillette Infinity Esports (Costa Rica), Azules Esports (Chile), Rainbow7 (México) y Pixel Esports Club (México).

«Me encantan los Esports, esta nueva generación tiene una gran habilidad para estos juegos. Yo aspiro a que antes de que termine nuestro gobierno, podamos tener a los Esports como parte de los deportes de Colombia. Hay un mundo para explorar y el ministerio del deporte cree preciso qué hay que incluirlos en el sistema del deporte colombiano para que también tenga los beneficios de las otras disciplinas», explicó el ministro del deporte, Ernesto Lucena, en rueda de prensa virtual.

Por su parte, el gerente de RTVC, Álvaro García, destacó que “el deporte es un factor poderoso para unir y conectar al país. La pasión por el deporte que viven los jóvenes en el mundo puede viajar por las pantallas y las plataformas digitales y eso es lo que queremos hacer posible en RTVC. Vamos a poder llevar todo este contenido de alta calidad a todos los rincones de Colombia”, expresó en rueda de prensa virtual.

En el caso de eventos como ‘Liga Latinoamérica de League of Legends’ su llegada a un canal de señal abierta es importante, porque supone una mayor entrada del juego a sectores o fans que quizás no puedan conectarse con las transmisiones. Las transmisiones de LLA 2020 a través de los canales de comunicación de Riot Games, TV Azteca y ETC lograron reunir 8 millones de espectadores únicos, 116% más en comparación a la apertura de liga del año pasado y 11 millones de visualizaciones totales, 74% más que 2019.

Adicionalmente, el 87% de la audiencia estuvo conectada a la Liga por medio de canales propios de Riot Games, distribuida en varios países de la región: Argentina, Colombia, Chile (22%), México (26%) y Perú, adicionando a la lista a Estados Unidos, como país extranjero.

Imágenes: Riot Games