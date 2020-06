Los fans de pokémon madrugaron este miércoles para un anuncio de un nuevo juego. La mayoría de rumores apuntaban a la posibilidad del esperado remake de ‘Pokémon Platino’ o incluso una versión ‘Let’s Go’ de ‘Pokémon Soul Silver’. Pero el juego presentado era un sorpresa que absolutamente nadie esperaba: ‘Pokémon Unite’, la nueva competencia de ‘LoL’. El juego es una colaboración entre The Pokémon Company y Timi Studios (responables de algunos juegos como ‘Call of Duty: Mobile’, ‘QQ Three Kingdoms’ y ‘Arena of Valor’).

Así es, pokémon ahora se mueve al mundo de los Juegos multijugador de arena de batalla en línea. El título toma ideas del género y de juegos establecidos como ‘LoL’. Se trata de un título en el que equipos de jugadores 5 Vs 5 se enfrentan seleccionando un Pokémon (que sería el remplazo de los campeones). A diferencia de los Minions de ‘LoL’, en esta ocasión los jugadores deberán derrotar y capturar pokémones salvajes para acumular puntos. Esto también les permitirá aumentar los niveles de sus pokémones e incluso hacerlos evolucionar.

Por supuesto, otro elemento que toma prestado de los Juegos multijugador de arena de batalla en línea es la meta de destruir puntos clave, que en este juego se llaman Goals. Al destruir estas bases (que, para hacer un paralelo, equivalen a las torres en ‘LoL’) el equipo contrario pierde un punto para sanar a sus pokémones. Por supuesto, es posible que tu pokémon/campeon sea debilitado, por lo que tendrás que esperar un tiempo para regresar a la batalla. Esto hace que atacar a las criaturas del equipo contrario sea una estrategia obligatoria en cierto punto del juego.

‘Pokémon Unite’ se presentó como un título disponible para la Nintendo Switch y dispositivos móviles (sin confirmación de disponibilidad para todo el mundo). También se confirmó que el juego tendrá crossplay entre la consola y smarphones.

La presentación mostró un poco de gameplay de ‘Pokémon Unite’. The Pokémon Company no compartió datos sobre el costo del juego y tampoco sobre cuándo se encontrará disponible, aunque afirmó que un futuro compartirá mayores detalles sobre el juego.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: capturas de pantalla