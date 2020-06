Reclamos masivos por derechos de autor invaden Twitch

Este fin de semana fue bastante estresante para algunos creadores de contenido en Twitch. La plataforma, famosa por ser el lugar en que streamers han creado comunidades y miles de millones de horas de entretenimiento, recibió una oleada masiva de reclamos por derechos de autor.

Hay varios elementos que hacen de esta nueva oleada de reclamos masivos por derechos de autor un dolor de cabeza. La primera es que todos los reclamos están relacionados con los clips en los canales de los streamers. Para aquellos menos familiarizados con este elemento, se trata de pequeños videos de 60 segundos que los suscriptores de canales pueden hacer, grabando algunos de los mejores momentos de una transmisión. Para muchos canales, los clips son la mejor manera de promocionar su contenido pues su duración y creación (por parte del consumidor) los hace una herramienta de publicidad única y efectiva.

📢 This week, we’ve had a sudden influx of DMCA takedown requests for clips with background music from 2017-19. If you’re unsure about rights to audio in past streams, we advise removing those clips. We know many of you have large archives, and we’re working to make this easier.

— Twitch Support (@TwitchSupport) June 8, 2020