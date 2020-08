¡No desinstales ‘Fortnite’ de tu iPhone o iPad!

Antes aquellos equipos que habían desinstalado la app todavía podían acceder al juego, pero esta opción es ahora historia.

Apple ha eliminado, de manera oficial, la cuenta de desarrollador de Epic Games. Lo que esto significa es que a partir de ahora no hay ninguna manera de obtener Fortnite en un dispositivo de la compañía.

Antes había una opción para aquellos que tenían un iPhone o Tablet. Antes podías ir a tu perfil, luego ir a la opción ‘App Store’, ‘Suscripciones’ y ‘Mis Suscripciones’. Ahí podías buscar ‘Fortnite’ y re instalarlo. Pero esta posibilidad ha sido eliminada ahora que la compañía de tecnología ha borrado la cuenta de desarrollador de Epic Games. La decisión también fue confirmada a través de un comunicado de Apple:

“Estamos decepcionados de haber tenido que cancelar la cuenta de Epic Games en la App Store. Hemos trabajado con el equipo de Epic Games durante muchos años en sus lanzamientos. El tribunal recomendó que Epic cumpla con las pautas de la App Store mientras su caso avanza, pautas que han seguido durante la última década hasta que crearon esta situación. Epic se ha negado. En su lugar, envían repetidamente actualizaciones de Fortnite diseñadas para violar las pautas de la App Store. Esto no es justo para todos los demás desarrolladores de la App Store y está poniendo a los clientes en medio de su lucha. Esperamos poder trabajar juntos de nuevo en el futuro, pero lamentablemente eso no es posible hoy”.

Lo que esto también significa es que, si en tu celular tienes la app, no debes eliminarla por ninguna razón pues, una vez lo hagas, no podrás acceder al juego jamás. Por supuesto, con la situación actual Epic no puede enviar la actualización más reciente a los dispositivos con iOS o MacOs, pero al menos puedes seguir jugando de manera casual con todos aquellos que también tienen un iPhone y están atrapado en la versión actual. También (y aunque no recomendamos para nada que hagas esto) hay algunos dispositivos iOS que se están vendiendo a precios ridículos por el solo hecho de tener el juego de Epic Games instalado.

Imágenes: Epic Games