¿Puedes jugar la temporada 4 de ‘Fortnite’ en Android y iOS?

Los fans de ‘Fortnite’ en móviles no han tenido unas semanas muy tranquilas. La decisión de Apple y Android de remover los juegos de la tienda ha supuesto que aquellos que llevan jugando el Battle Royale por mucho tiempo, ahora se encuentran en la posición de no saber si podrán seguir disfrutando del juego desde sus celulares. Además, la decisión de sacarlos de sus tiendas no pudo llegar en peor momento: la temporada 4 está cerca y la pregunta de muchos ahora es: ¿Puedo jugar la temporada 4 de ‘Fortnite’ en Android y iOS?

En dispositivos iOS

No. Lamentablemente, no hay forma de que puedas jugar la próxima temporada. Incluso si tienes el juego descargado, no hay manera de que puedas obtener una actualización en tu iPhone o iPad para poder disfrutar del nuevo contenido. Epic Games, en su sitio de preguntas frecuentes tiene la misma respuesta: Epic Games lanzó una declaración, especificando: «Los jugadores en dispositivos iOS se quedarán atrás en el Capítulo 2 – Temporada 3, mientras que todos los demás saltan al Capítulo 2 – Lanzamiento de la temporada 4 el 27 de agosto».

¿Qué significa esto? Pues que no podrás acceder a las actividades programadas de la nueva temporada y, después del 27 de agosto, solo podrás jugar con aquellas personas que tengan la misma versión (13.40). De manera curiosa, todavía vas a poder acceder a los artículos cosméticos, independiente de la versión en la que te encuentres.

En dispositivos Android

Las personas con celulares Android no tienen nada de qué preocuparse. Gracias a que el sistema operativo es abierto, puedes instalar ‘Fortnite’ de nuevo y obtener la actualización de la temporada 4. Esto lo puedes hacer desde la página de Epic Games o, si tienes un celular Samsung con la tienda de apps de ellos, también podrás encontrar allí el juego). También debes tener en cuenta que, solo a través de estos métodos, podrás tener acceso a la versión descontada de los V-Bucks

¿Qué traerá la temporada 4 de ‘Fortnite’?

La nueva tanda de contenido de Epic, que comienza este jueves 27 de agosto, traerá entre otras cosas el torneo #FreeFortnite (pensado como una manera de presionar a las tiendas de Apple y Google para incrementar el apoyo por su demanda). También contará con la aparición de Thor, dios del trueno, que fue anticipado a través de la publicidad de la nueva temporada, junto con el logo de Marvel, así que entre otras cosas puedes esperar un nuevo Skin de Thor (y quizás de algún otro personaje de Marvel).

Imágenes: Epic Games