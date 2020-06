Neil Drukmann no está seguro si habrá un ‘The Last of Us 3’

Las primeras reseñas de ‘The Last of Us II’ llegan a finales de esta semana y el juego estará disponible la próxima. Un panorama interesante, considerando que se trata de uno de los títulos más esperados de 2020. Incluso con la filtración de su historia, los fans están ansiosos de regresar a esta versión de los Estados Unidos llena de infectados y humanos tan peligrosos como los monstruos. Pero, aunque tomó 7 años que la segunda entrada fuera estrenada, desde ya se está hablando de qué viene después.

Neil Drukmann, que actuó como director de la primera y segunda entrada de la franquicia, no está seguro de si su siguiente proyecto será ‘The Last of Us 3’ o una propiedad intelectual completamente diferente. En una entrevista para GQ, el director aclara que ahora que ha cumplido con ‘The Last of Us 2’ es hora de enfocarse en el futuro: «A medida que comienzas a concluir, creativamente hay cada vez menos responsabilidades y mi mente no puede evitar pensar en lo siguiente. Entonces, lo siguiente podría ser una Parte III, lo siguiente podría ser una nueva IP».

¿Cuál de los dos proyectos ganará? A diferencia de lo que muchos creen, el éxito comercial de ‘The Last of Us 2’ tendrá poco que ver. Para Drukmann se trata de cuál de estas ideas es mejor.

El director también aclaró que si llegase a trabajar en ‘The Last of Us 3’, su historia seguramente seguiría enlazada con los Estados Unidos y los personajes de los primeros juegos. Para Drukmann modificar estas variables es lo mismo que simplemente trabajar en una franquicia nueva.

«La gente siempre es como ‘haz otra pero concéntrate en personajes nuevos’. O como ‘hazlo en Europa. O hazlo en Japón. Haz algo realmente diferente’. Afirma Druckmann, describiendo este enfoque como la ‘salida del cobarde’. Pero para él, si se llegara a encontrar en un escenario en el que le llame la atención contar la historia de los infectados en París o Londres, preferiría alejarse por completo del nombre de ‘The Last of Us’ y pensar en ella como una historia nueva.

No es que Drukmann esté falto de trabajo en los próximos años. Su próximo objetivo es trabajar en el guion de la serie para HBO de ‘The Last of Us’, que hace poco encontró su director en Johan Renck, encargado de ‘Chernóbil’. Un proyecto que, afirma él, permitirá enfocarse mucho más en los personajes y el drama.

Imágenes: Naugthy Dog