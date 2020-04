‘The Last of Us: Part 2’ llegará en junio de 2020

En este punto, cuando escuchamos hablar de ‘The Last of Us’ el instinto nos advierte del peligro. Justo esta mañana salieron los primeros reportes que aseguran que una parte importante del contenido del juego se ha filtrado. Pero en esta ocasión les traemos buenas noticias, pues Sony ha confirmado la nueva fecha para el lanzamiento de ‘The last of Us: Part 2’ y el próximo juego de Naughty Dog no tardará mucho en llegar: específicamente en junio 2 de 2020.

Junto con el anuncio también se confirmó que ‘Gosth of Tsushima’ otro de los títulos AAA exclusivos de la PlayStation también tiene nueva fecha de lanzamiento, llegando el próximo 17 de julio a las consolas.

“Personalmente quiero felicitar y agradecer a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por sus logros, ya que sabemos que no es una tarea fácil llegar a la línea final bajo estas circunstancias. Ambos equipos han trabajado fuertemente para ofrecer experiencias de clase mundial, y esperamos ver lo que piensas de ellas cuando se lancen en solo unos meses”, lee el comunicado de Sony sobre este anuncio.

A inicio de abril Naughty Dog tuvo que salir a informar que ‘The Last of Us: Part 2’ había tenido que aplazar su lanzamiento. De manera curiosa, lo primero que el equipo tuvo que aclarar era que le juego se encontraba terminado. La razón por la que modificó su fecha de salida estaba siendo movido estaba en temas de distribución y en el temor genuino de que no todos los jugadores tendrían la oportunidad de disfrutar del título al mismo tiempo.

“¿Por qué se demorará en llegar? “Incluso cuando hemos completado el juego, nos estamos enfrentando a la realidad de que, debido a la logística fuera de nuestro control, no podremos lanzar ‘The Last of Us: Part 2’ como queremos. Queremos estar seguros de que todos podrán jugarlo, al mismo tiempo, asegurándonos que estamos haciendo todo en nuestro control para preservar la experiencia a todo el mundo. Esto significa retrasar el juego hasta que podamos solucionar estos problemas”, afirmó en su momento Naugthy Dog a través de una declaración.

Noticia en desarrollo