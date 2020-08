FIFA 21 no tendrá crossplay entre diferentes generaciones de consolas

Con la llegada en unos meses de la próxima generación de consolas, la mayoría de preguntas frente a nuevos lanzamientos es simple ¿tendrán los juegos que dependen de multijugador crossplay entre diferentes generaciones? Y la respuesta de EA en lo que a FIFA 21 respecta es un rotundo no. La respuesta la obtuvimos en una sesión de preguntas y respuestas en el podcast semanal de FUT en el que se preguntó al desarrollador si las personas que compren el juego para PS4 podrán jugar con otras que tengan la misma versión, pero para la PS5.

You won’t be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020