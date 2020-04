Facebook Gaming: la nueva app para ‘gamers’

Este fin de semana Facebook anunció el lanzamiento de una aplicación dedicada a los videojuegos. Facebook Gaming toma el nombre de la sección en la red social que, desde hace algún tiempo, ha impulsado la transmisión de contenido, así como el uso de aplicaciones dentro de Facebook para jugar. Hoy, 20 de abril, se ha hecho oficial el lanzamiento de su app para dispositivos Android, mientras que los usuarios de iOS tendrán que esperar un poco más para ver qué tiene para ofrecer.

Que, para ser directos, no es mucho. Facebook Gaming funciona como una extensión del mismo tipo de contenido al que se puede acceder simplemente yendo a la sección de la red social. De acuerdo con un artículo de The New York Times, la compañía de Mark Zuckberg está apuntando con la app a los 700 millones de usuarios mensuales que ya utilizan la red social para conectarse con contenido de sus videojuegos favoritos. Esto explicaría porque, en el terreno de lo práctico, sirve más como un acceso rápido.

La pantalla principal de Facebook Gaming te muestra las publicaciones de grupos de videojuegos que sigues, de la misma manera que las verías en tu historial. También cuenta con una pestaña para que juegues alguno de los juegos dentro de la plataforma (‘UNO’, ‘Palabras con amigos’), una sección para ver transmisiones en vivo y una opción de mensajería.

Quizás el mayor valor agregado que ofrece es la opción de ‘Transmitir’, que facilitaría el compartir contenido de juegos móviles como ‘Pokémon Go’ desde el celular (que, en última instancia, es el segmento de títulos más populares en Facebook Gaming). Aunque la aplicación asegura que uno de sus focos es el ‘unir a las comunidades de videojugadores’, la mayoría de sugerencias que realiza no parecen cumplir este objetivo. Por ejemplo, a pesar de seleccionar títulos como ‘Pokémon’ o ‘Animal Crossing’ entre los títulos favoritos, las sugerencias de la app era a grupos de juegos no seleccionados. Lo mismo aplica a las sugerencias de streamers (que, en su mayoría, parecen ser de ‘Mobile Legends’).

De acuerdo con Facebook, “la aplicación no contará con publicidad en el lanzamiento, sino que ganará dinero con un sistema «estrella» que permite a los espectadores dar propina a los streamers, de los cuales Facebook se cortará. Se implementarán nuevas estrategias de monetización en el futuro”. Esto imita el formato de suscripciones que plataformas como Twitch y YouTube ya utilizan.

Aunque Facebook está tomando interés en el segmento de videojuegos en los últimos meses, su app parece ser la representación de los problemas que tiene el concepto. En última instancia no tiene algún elemento de valor que la ponga por encima o siquiera la equipare con su competencia directa: Twitch TV. La variedad de contenido es casi nula y los sistemas de sugerencia no parecen apuntar al público gamer, sino más bien a aquellos curiosos que ven las transmisiones en su línea de tiempo. No por nada, es un mal síntoma que su mayor atractivo no sea el consumo de contenido creado, sino el que sirva como atajo para jugar ‘Uno’ en Facebook.

Imágenes: capturas de pantalla