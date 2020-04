Facebook lanza su nueva herramienta gaming: ‘Torneos’

Actualmente, todos sentimos la tensión del distanciamiento social. Es por eso que a pesar de estar separados, creemos que los juegos tienen un papel importante para unirnos (o distanciarnos todavía más, como aseguran muchas publicaciones en Facebook sobre ‘Parchis’ y otras historias de traiciones). Es por esto que la red social de Mark Zuckerberg lanzó hoy, 7 de abril, de manera mundial la función ‘Torneos’.

Originalmente esta función fue diseñada como una herramienta para apoyar torneos y eventos de juegos en vivo, sin embargo, durante las últimas semanas hemos trabajado arduamente para que ahora, Torneos de Facebook Gaming ayude a las personas a mantenerse conectadas a través de una competencia amistosa con amigos, familiares y comunidades.

1/ Social distancing means we have to be apart, but games can still bring us together. So today we’re opening early access to Facebook Gaming tournaments, a feature to help people stay connected through games. pic.twitter.com/rYOIXBcIHS

