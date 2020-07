Evaluación: ‘Ghost of Tsushima’

Cuando ‘Ghost of Tsushima’ se reveló, allá en 2018, muchos se sorprendieron al ver que uno de los juegos que cerraría el ciclo de vida de la PS4 sería de una franquicia desconocida. Y en los dos años que han llevado a su venta, Suker Punch ha cultivado la emoción e interés por un juego que aterriza en uno de los géneros más sobrepoblados (y competitivos) de la última generación: los títulos de acción de mundo abierto.

‘Ghost of Tsushima’ cuenta la historia de Jin Sakai, un señor samurái en el año 1274, que ve su amada isla de Tsushima arrasada por la invasión mongola. Para derrotar a los invasores e impedir que las fuerzas enemigas conquisten Japón, nuestro protagonista deberá abandonar su código moral y adoptar la identidad del ‘fantasma’, una amenaza que está dispuesta a adoptar tácticas más sucias, todo con el objetivo de liberar a su pueblo y castigar con terror a sus enemigos.

Y aunque ‘Ghost of Tsukima’ no se sale mucho de la fórmula de los juegos de mundo abierto, sigue siendo una de las entradas más interesantes que hemos recibido en los últimos años. Mecánicamente, es una versión más pulida de los títulos de ‘Assassins Creed’ (y prepárense por escuchar esta comparación bastantes veces), al crear un balance interesante entre el acercamiento sigiloso y el combate frontal. Temáticamente, el juego busca combinar los elementos más tradicionales de la cultura japonesa en su sistema de progreso y combate. Los duelos con espada consiguen despertar el samurái para los amantes de los espadachines. Por desgracia, el título no se separa de algunos de los males permanentes de este género y de otras imperfecciones técnicas.

‘Assassins Creed’ en Japón

Las comparaciones son molestas. Pero la forma más fácil de que alguien que entienda qué puede esperar de ‘Ghost of Tsukima’ es describirlo como ‘Assassins Creed’ en Japón. El título comparte muchos elementos en común con la franquicia de Ubisoft. Para empezar, ambos juegos están sostenidos en un mundo de aventura abierto, cuentan con una combinación de combate y sigilo (con el asesinato siendo la forma de eliminar enemigos de un solo golpe) y enfoque histórico.

Luego están elementos más técnicos. En términos de mecánicas y funcionamiento, el juego suele premiar el acercamiento sigiloso y permite al jugador encontrar maneras diversas de acercarse a un objetivo (por ejemplo, atacar desde las alturas con un arco o asesinar desde las sombras atrayendo enemigos). El título también cuenta con misiones que consisten en ‘limpiar’ bases de enemigas’, liberar prisioneros, destruir cargas mongolaso robar coleccionables.

Fantasma o samurái

Dicho esto, también hay diferencias importantes, en especial en lo que concierne a los últimos títulos de ‘Assassins Creed’. Una de las más importantes está en la manera en la que el juego se acerca al combate. Para empezar, el jugador no cuenta con una variedad de armas y estas tampoco están divididas por algún tipo de rareza. En vez de eso, a medida que se avanza en la historia y se desbloquean habilidades, también se accede a municiones, armas únicas y otros objetos. Estas pueden ser mejoradas utilizando recursos que se pueden obtener e intercambiar en el juego.

‘Ghost of Tsukima’ hace un buen trabajo en equilibrar el tipo de acercamiento que el jugador puede tener en los encuentros. Por ejemplo, puede equipar una armadura que disminuya la capacidad de detección del enemigo y atacar a los mongoles desde las sombras utilizando las herramientas a la disposición. Pero, también si así lo quiere, puede equipar una armadura samurái y enfrentar en combate frontal a los enemigos sin necesidad de acudir a estrategia tan demoradas. Por supuesto, depende del estilo de juego de la persona, pero la variedad está ahí. Hay ciertas misiones que de manera mucho más directa exigen al jugador un acercamiento de cierto tipo. Por ejemplo, las aldeas con rehenes son perfectas para pulir las habilidades de ninja de Jin, mientras que aquellas en las que solo hay que recobrar objetos pueden ser el terreno para combatir con honor.

Duelos al estilo de Kurosawa

Hablando del combate, uno de mis elementos favoritos del juego es como le pide al jugador que domine el acercamiento de frente a frente. ‘Ghost of Tsukima’ cuenta con un sistema de postura, similar al de ‘Sekiro’ en el que no basta con golpear sin cesar al oponente, sino que además es necesario romper a veces su posición para generar daño. También cuenta con golpes que deben ser esquivados, así como otros que pueden ser bloqueados con la espada. Y dominar los reflejos es un placer en su dojo.

También cuenta con un sistema de retos, en el que al momento de encontrar a un enemigo el jugador puede retarlo a un duelo, en uno de los épicos retos de ver quién desenvaina la espada en el momento correcto. Inicialmente es una buena manera de librarse de un solo enemigo, pero a medida que el jugador avanza y adquiere más mejoras se puede convertir en una de las herramientas más eficaces para limpiar grupos de enemigos.

Pero lo mejor del duelo está en sus duelos con sus jefes. Se trata de enfrentamientos 1 vs 1, tipo jefe, en el que Jin deberá utilizar su espada para derrotar al enemigo. Estos combates, aunque nunca demasiados complejos, sí exigen del jugador aprender patrones y dominar trucos como los esquives o las rotura de postura para poder salir triunfante. A momentos era fascinante sentirse en medio de uno de eso épicos de samuráis, en el que los reflejos podían significar la diferencia.

Por cierto, el juego cuenta con un ‘Modo Kurosawa’, nombrado así por el famoso director de cine japonés, que pone el juego en un modo blanco y negro con efectos de cine e incluso modifica el sonido. También funciona como un elemento para añadir algo de dificultad, pues así puede ser más difícil el notar ciertos elementos o incluso notar la diferencia entre ciertos ataques enemigos.

La esencia de Japón

Una de las cosas que vale la pena también resaltar de ‘Ghost of Tsukima’ es la manera en la que Sucker Punch intentó integrar elementos que se sintieran tradicionales dentro de ciertas mecánicas y misiones del juego. Por ejemplo, la inclusión de elementos como el Haiku (poesía) para obtener objetos estéticos, o retos de cortar bambú para incrementar la determinación de los personajes.

No es un trabajo que siempre resulte tan efectivo. Por ejemplo, es posible visitar saunas a lo largo de toda la isla para ‘meditar’ e incrementar de manera leve la salud. Aunque se trata de un elemento integrado al contexto del juego, se trata de las actividades más aburridas y simples de ‘Ghost of Tsukima’. El jugador llega al sauna, ve como Jin se desnuda para entrar, decide un tema sobre el que quiere meditar y termina. Las misiones de seguir a los zorros tienen problemas similares, ya que se sienten como elementos mucho menos profundos o entretenidos que otra parte del juego.

Los problemas de ‘Ghost of Tsushima’

Hay varios elementos que, sin embargo, terminan por arruinar un poco la experiencia de ‘Ghost of Tsushima’. Para empezar, el jugador tampoco puede esperar un título que se aleje de algunos de los males del género. Las misiones son repetitivas y, en el caso de las secundarias, suelen limitarse a: seguir un rastro, matar mongoles, repetir. Por fortuna, el juego no está limitado por algún sistema de niveles, lo que evitar que el jugador tenga que pasar horas enteras completando historias externas para continuar la historia.

El segundo problema está en la cámara, que puede ser el mayor enemigo de ‘Ghost of Tsushima’. El juego no cuenta con un sistema de fijar objetivo de manera automática, sino que acude a la combinación de joystick y gatillos, para intercambiar objetivos. El resultado es que, al menos en las primeras horas, los encuentros pueden resultar caóticos y a menudo resultar en el personaje recibiendo golpes o no acertándolos en el enemigo adecuado. También es extremadamente molesto en los retos de duelo, donde a menudo la cámara decide moverse por su cuenta y, si tienes la mala suerte de estar al lado de un árbol o un objeto, puedes ver tu visión bloqueada.

Calificación: 4.5

Incluso si ‘Ghost of Tsushima’ no rompe algún elemento o se diferencia de lo antes hecho, sigue siendo uno de los títulos de acción y mundo abierto más entretenidos de los últimos años. Después de más de 50 horas recorriendo la isla de Tsukima, todavía encuentro diversión en recorrer sus preciosos escenarios o probar mi proeza con la espada. La variedad de actividad que ofrece, la complejidad de su combate e incluso su historia son elementos que agregan a un título que pone un precedente importante, en especial con ‘Assassins Creed: Valhala’ en el horizonte.

