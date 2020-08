Epic pierde la primera ronda contra Apple en los tribunales

Aunque Fortnite no regresará (por ahora) a la App Store, Apple no puede tocar el Unreal Engine.

Un juez de california ha desestimado la demanda que Epic Games estableció contra Apple, después de que la compañía sacara de su tienda Fortnite, su juego battle royale. Se trata de una primera ronda que pone al Publisher de videojuegos en una posición complicada pues, desde que el título fue removido de la tienda de la App Store, su discurso entero ha girado en torno a la injusticia de esta decisión. Los tribunales no parecen estar de acuerdo, como comprueba la decisión que fue tomada a inicios de la mañana de este martes.

La razón por la que desestimó la demanda, es porque de acuerdo al tribunal Epic Games no ha podido demostrar el “daño irreparable” que reclama. “»La situación actual parece haber sido creada por ellos mismos», escribe Yvonne Gonzalez Rogers, la juez encargada del caso, y luego agrega: «Epic Games eligió estratégicamente romper sus acuerdos con Apple, lo que cambió el estatus quo». En este caso la juez determinó que la decisión de Epic Games de lanzar su propia tienda dentro de la aplicación y, de esta manera, saltarse el impuesto del 30% a todas las transacciones exigidas por Apple, que fue el detonante de la situación, le quita a la compañía cualquier posibilidad de que una demanda sea exitosa.

De esta manera, por ahora, ‘Fortnite’ seguirá por fuera de la App Store, sin un panorama cercano de si en algún momento los usuarios de iOS podrán volver al juego.

Sin embargo, la juez si concedió que el bloqueo del motor Unreal Engine, desarrollado por Epic, sí representa una posibilidad de daño irreparable. La tecnología es utilizada por una multitud de compañías y proyectos, como es la creación de efectos especiales y plataformas que son utilizadas en dispositivos Apple.

“El registro muestra un daño potencial significativo tanto a la propia plataforma Unreal Engine como a la industria del juego en general, incluso a los desarrolladores y jugadores externos”, afirma la orden). “El contexto público en el que surge esta lesión difiere significativamente: no solo no se ha incumplido el acuerdo subyacente, sino que la economía tiene una necesidad imperiosa de incrementar las vías de creatividad e innovación, no de eliminarlas. Epic Games y Apple tienen la libertad de litigar entre sí, pero su disputa no debería causar estragos en los espectadores”.

¿Qué sigue ahora? La siguiente etapa tendrá lugar el próximo 28 de septiembre cuando Rogers examine si hay elementos que puedan ser considerados en un caso de ‘Anti-monopolio’. El resultado de esta segunda ronda es incluso más relevante, considerando que Apple ya se encuentra en la mira de otros entes reguladores por acusaciones similares en referencia a su tienda de apps.

Imágenes: Epic Games