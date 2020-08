Querido Epic Games: por favor deja de creerte el Che Guevara

Incluso si su reclamo es correcto (que no lo es), la manera en la que Epic Games ha llamado a ‘la acción’ es bastante inmadura (y deshonesta).

La pelea entre Epic Games y Apple inicialmente fue divertida. Como alguien lejano al drama (solo juego ‘Fortnite’ para probar celulares, pero estoy lejos de ser un fan regular) resultaba interesante ver la cadena de eventos que llevaron a uno de los divorcios más extraños en el mundo de la tecnología en 2020. Y, para ser justos, también era el escenario para hacer preguntas importantes sobre la tienda de Apple. Por ejemplo, el hecho de que la compañía tenga el poder absoluto de decidir qué aplicaciones ingresan o no en su tienda y determine las condiciones para su permanencia es un tema debatible, pero el problema está cuando una negativa a acatar sus condiciones puede llevar a la prohibición de otras apps y herramientas afiliadas.

Y esta pregunta era legítima, hasta que Epic Games decidió convertir a ‘Fortnite’ en una plataforma para que los jóvenes que son aficionados a su juego comenzaran a ver a Apple como algo similar a ‘el gran hermano’.

Te puede interesar: CEO de Epic Games cree que los juegos no deben ser ‘políticos’

Primero, está mal que una compañía motive a su público (principalmente joven) a hacer boicot a una compañía por una pelea interna. Fue Epic Games el que creó el hashtag #FreeFortnite y motivó a sus usuarios a usarlos. Ha sido también la compañía quien ha calentado el ambiente con mensajes como el que acompañó su parodia del video de lanzamiento de la Macintosh: ““Epic Games ha desafiado el monopolio de la App Store. En respuesta, Apple ha bloqueado Fortnite por más de mil millones de dispositivos. Únete a la lucha para evitar que 2020 se convierta en ‘1984’”.

Primero que todo, querido Epic Games, la razón por la que 2020 está cercano a 1984 no es porque un millón de personas no podrán jugar tu título en sus celulares. Se nos ocurren mejores razones como el hecho de que muchas de las democracias en el mundo estén siendo cuestionadas. El que las personas estén siendo bombardeadas por noticias falsas y teorías conspirativas. Que estemos en medio de una pandemia que ha obligado a la mayoría a quedarse en casa y cancelar la vida social, intentando no volverse locos dentro de cuatro paredes.

Así, su intento de levantar una ‘revolución’ no solamente es equivocado, sino que un poco insultante para la inteligencia. La razón por la que las personas con dispositivos iOS no pueden jugar el título no es porque Apple sea algún tipo de villano, como sus emotes y publicidad lo muestran, sino porque Epic Games estaba pidiendo lo imposible: lanzar su propia tienda dentro de la app y esperar 0 repercusiones por eso. La mentira más grande es que la ganancia de este negocio es para el usuario, porque ve los V-Bucks descontados. El ganador es Epic que quiere tomar el control completo de las ganancias por micro transacciones y reducir los costos no para ayudar al bolsillo de sus jugadores (la compañía se está llevando lo mismo, con o sin la tienda de Apple).

La estrategia actual de Epic parece ser enfurecer a un grupo de adolescentes al lanzar skins y objetos de una ‘manzana podrida’, de la misma manera que en la juventud muchos comprábamos camisas del Che Guevara sin caer en cuenta de la ironía de nuestra rebelión.

Imágenes: Epic Games