El evento de la PS5 se llevará a cabo el 11 de junio

PlayStation ha anunciado que el próximo jueves, 11 de junio, se llevará a cabo el primer evento programado para el lanzamiento de la PS5. La noticia fue compartida a través de su canal de Twitch.

Inicialmente, la conferencia virtual se iba a llevar a cabo el 4 de junio. Pero, a raíz de las protestas en los Estados Unidos, la compañía había aplazado el lanzamiento hasta un nuevo aviso. El evento se llevará a cabo a la 1:00 PM PT (3:00 PM hora en Colombia).

Si los rumores son correctos, podemos esperar que el evento de la PS5 no esté centrado en mostrar el hardware de la consola, sino que estará dedicado a algunos de los títulos y juegos que llegarán para la nueva generación de máquinas de Sony. Algo decepcionante, considerando que todavía no tenemos una imagen de cómo lucirá (y complementará el look de su control).

Pero la perspectiva de conocer algunos de los títulos que compondrán la librería es interesante. Esto, gracias a la promesa de que pronto veríamos anuncios sobre el catálogo de la PS5. No un rumor, sino una afirmación que se dio en una reunión estratégica, donde se informó que este sería ‘anunciado pronto’. Una declaración que, por su parte, también ha levantado rumores y teorías sobre la aparición de títulos esperados como es las secuelas de algunas de las estrellas de la PS4, como son ‘God of War’, ‘Horizon Zero Dawn’ y ‘Marvel’s Spider-Man’.

Es, además, claro porque PlayStation está empujando el evento, incluso cuando la situación en los Estados Unidos no se ha calmado. El sexto mes de 2020 está plagado de eventos de videojuegos, en remplazo de E3 2020 que fue cancelado. Es probable que algunos de estos estudios tengan preparados anuncios relacionados con la PS5, con lo que Sony debe hacer el primer movimiento.

Imágenes: Sony