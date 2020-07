Dr. Disrespect está considerando demandar a Twitch

Semanas atrás Twitch, la plataforma de streaming de videojuegos, eliminó la cuenta de Dr. Disrespect. Se trató de un evento que despertó titulares por dos razones: la primera es que este es uno de los canales más importantes de la plataforma. Es lo mismo que si un día YouTube elimina el canal de PewDiePie. Pero, la razón más importante está en que, hasta el momento, Twitch no aclarado cuál es razón detrás de esta decisión.

Por primera vez, Dr. Disrespect ha roto el silencio sobre lo que ocurrió. Y la primera cosa que aclaró es que, incluso él, no tiene idea de por qué Twitch decidió remover su cuenta. El comentario lo realizó en una entrevista para PC Gamer: «Sí, ese eso es lo increíble de todo esto» continuó, además de aclarar que no tiene planes de regresar al servicio, incluso si en algún momento se decide levantar la sanción. «Obviamente, para el asesoramiento legal, tengo que tener cuidado aquí. Pero puedo decir, sin embargo, que no volveré a Twitch, así que quiero decir, eso es todo». También aseguró que está considerando la posibilidad de tomar acciones legales.

La conversación con PC Gamer estuvo marcada por el tono del streamer, que parecía querer alejarse de algunas de las teorías alrededor de la causa de salida de Twitch. Por ejemplo, se le preguntó si creía que la razón estaba relacionada con diversos programas en los que compartió y conversó de algunas de las teorías alrededor del COVID-19, pero antes de poder expandir su respuesta fue interrumpido por su publicista. Lo mismo aplicó para la pregunta de si sabía de alguno acusación de acoso o abuso sexual contra él (en semanas pasadas la plataforma comenzó una ‘purga’, suspendiendo cuentas que habían sido asociadas con casos de acoso o abuso sexual).

Dr. Disrespect, por supuesto, negó cualquier hecho de este tipo, pero al mismo tiempo fue bastante vago sobre si, en efecto, tenía algún conocimiento sobre alguna acusación de este tipo. «Escucha, no estoy interesado en involucrar especulaciones locas. He visto todas las teorías, he visto todas las posibles conspiraciones, y es como si no estuviera interesado en involucrar ese tipo de cosas. Tengo una gran comunidad de fanáticos leales y estoy totalmente enfocado en regresar y ofrecer contenido excelente y entretenido, y ahí es donde está el enfoque».

Vale la pena recordar que, anteriormente, Dr. Disrespect ya había sido suspendido de Twitch, cuando realizó una transmisión en vivo desde E3 y decidió entrar a un baño. No es claro si, desde este momento, Twitch ha estado armando un caso que justifique su salida de la plataforma.

Imágenes: Wikicommons