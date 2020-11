Regulación en la economía digital: el tema de ExpoDigital 2020

Este será el tema de la conferencia en el último día de ExpoDigital 2020, el evento de economía digital más grande de Colombia.

Una de las lecciones de las últimas décadas es que los avances tecnológicos no solo están solicitando un cambio en la mentalidad de los usuarios, sino también de las instituciones. La tecnología avanza a pasos tan acelerados, que la política y normas establecidas no tienen el ritmo para seguirle el paso, al menos no de la misma manera como se hacía antes de la llegada del Internet y la revolución digital. Nuestras políticas están sincronizadas con la tecnología de la misma manera que lo hace una pieza de hardware de última generación, con un software anticuado.

Vemos esto en todo el mundo. Los países no saben qué hacer con plataformas como Uber o Rappi. Modelos de negocios que se sostienen en plataformas digitales, pero que operan de manera diferente a lo que lo hacen las compañías tradicionales, entregando a los usuarios la misma capacidad de ser los empleados. Los cursos virtuales ofrecen capacitaciones tan completas o incluso más que las universidades, pero muchas veces no cuentan con los soportes que se les dan a las instituciones académicas más tradicionales.

Las plataformas de contenido luchan contra el DMCA (Digital Millennium Copyright Act) que no contaba con un sistema de negocios basado en millones de voces reinterpretando su contenido, pero no teniendo la intención de pagar por licencias completas para contenido creativo. Servicios como WhatsApp o Facebook apuestan por convertirse en tiendas virtuales, mientras que Amazon se perfila como el ‘súper mercado’ virtual más grande del mundo, pero antes deben lidiar con las normas que regulan las monedas, métodos de pago, impuestos, revisiones, etc.

El resultado son estos titulares que vemos de plataformas siendo prohibidas por que no cumplen con regulaciones. Países a siglos de distancia en temas de pagos digitales, porque siguen debatiendo en cómo podemos regular el comercio eléctronico. Una dependencia alta del efectivo, mientras que lo que se debería impulsar son las tiendas virtuales.

Este será el tema de la conferencia en el último día de ExpoDigital 2020, el evento de economía digital más grande de Colombia. A través de un panel de expertos compuesto por David Luna, ex Ministro TIC y actual presidente de Alianza INN; German Rueda, Viceministro de Transformación Digital MinTIC; Hernando Barreto, Gerente Socialatom; y Catalina Ortiz Lalinde, Representante a la Cámara del Congreso de la República. Ellos cuatro discutirán sobre algunos de los temas antes mencionados, en este espacio e:los mayores problemas y bloqueos que tiene la regulación de la economía digital en nuestro país. La cita es el jueves, 19 de noviembre, en ExpoDigital 2020. Puedes comprar tu entrada y asistir a esta conferencia a través de este enlace.

¿Cómo puedo asistir?

Puedes verificar toda la información del evento en expodigital.enter.co. En la parte inferior encontrarás un módulo para comprar las boletas del evento por 8 dólares (a la tasa del día en Colombia) IVA incluido.

También deberías realizar tu inscripción lo antes posible. Como parte de nuestra celebración por llevar ExpoDigital 2020 a la versión digital, las primeras personas que realicen estas suscripciones tendrán acceso a un dominio.co o .com, hosting básico de 1GB y correos corporativos.

La entrada te dará acceso a todas las charlas y conversatorios que se realizarán los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, así como la oportunidad de de hacer networking y las memorias del evento. Entre algunas de las cosas que puedes esperar es la participación de John Freddy Vega, fundador de Platzi (la plataforma de enseñanza en línea) que hablará sobre la tecnología en el ADN de una empresa. ExpoDigital 2020 también contará con la participación de Juanita Rodríguez Kattah, Viceministra de Economía Digital (2017), Gerente de contenidos digitales en Apps.co (2015); Gustavo Alvarado, Country Marketing Manager de Google para Colombia y Centroamérica; Andrés Barreto, Managing director en Techstars, y David Luna, ministro TIC (2015) y actualmente presidente de Alianza In (2020), por solo mencionar algunos de nuestros invitados.

¿Qué es ExpoDigital?

Inicialmente este espacio surgió como ExpoMyPyme Digital, un lugar de encuentro para que las empresas medianas y pequeñas conversaran sobre la implementación de tecnologías en sus negocios. Pero, en 2018 el evento se transformó en ExpoDigital, reconociendo que, sin importar su tamaño, todas las compañías tenían interés y obligaciones de actualizar, modificar o revisas sus estrategias de negocio frente a los nuevos desafíos y oportunidades digitales. Así el evento se convirtió en uno de los encuentros obligatorios de tecnología en Colombia, con un récord de 5.000 asistentes en sus ediciones pasadas.

Este año, algunos de los temas que los asistentes pueden esperar son cómo hacer un emprendimiento en pareja, cómo ha afectado la pandemia el panorama de transformación digital en Colombia, claves de éxito para emprendimientos inclusivos y emprendimiento y productividad con Inteligencia artificial. ¡La cita es el 17,18 y 19 de noviembre!

