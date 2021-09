Marketing digital el eje central en la primera jornada de Expodigital 2021

EXPODIGITAL dio inicio a su novena edición (segunda virtual) con una jornada dedicada al marketing digital y las herramientas disponibles para las empresas y negocios digitales.

A raíz de la pandemia, muchas de nuestras actividades del día a día debieron transformarse hacia lo digital. Estudiamos, trabajamos, hacemos compras y nos entretenemos a través de una pantalla, desde la comodidad de nuestra casa y con solo un par de clicks.

Por eso, durante la primera jornada de EXPODIGITAL los conferencistas se centraron en brindar las herramientas de marketing digital para que los asistentes, empresarios y emprendedores, encuentren la manera más adecuada de llegar a sus clientes.

En primer lugar Isabel de Ávila, Managing Director de dominio .CO en MinTIC, expuso en qué consiste el apoyo del ministerio para empresarios y emprendedores. A través de EXPODIGITAL se entregará un kit de beneficios a los participantes que incluye: dominio .CO, una cuenta de correo, alojamiento página web, plantilla página web, carrito de compras, pasarela de pagos y 50% de descuento en una tienda virtual con servicio de asistencia.

Adicionalmente Isabel explicó la importancia y ventajas de contar con un dominio .CO «tener un dominio .CO brinda seguridad y confianza a los clientes. Además este dominio en particular tiene mucha versatilidad, por ejemplo podría usarse para identificar a una compañía»

Vicent’s Santolo, CEO de Epic Arts Agency, explicó como a través del marketing automatizado no solo ahorramos tiempo y dinero, sino que podemos evaluar de manera más precisa la efectividad de nuestras campañas de marketing. Así podremos llegar al público adecuado, de la manera adecuada.

Por su parte Gustavo Alvarado, Head of Marketing de Google para Colombia y Centro América expuso con todo detalle cómo darle presencia a los negocios a través de Google Mi Negocio. Para Gustavo, es fundamental tener la mayor cantidad de información sobre nuestros negocios y lo más actualizada posible para lograr visibilidad.

¿Qué es el marketing predictivo? Juan Pablo Consuegra, Country Director Andinos de Facebook explico cómo el marketing puede anticiparse, predecir y así llevarle el producto al cliente antes de que siquiera lo busque. Juan Pablo habló sobre las ventajas del comercio de descubrimiento y cómo se ha convertido en tendencia.

Para finalizar la jornada María Fernanda Quiñonez, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, explicó cuáles son los diferentes tipos de negocio e-commerce que pueden crearse. Desde tiendas virtuales hasta supermercados online, María Fernanda nos contó cuáles son las ventajas de vender por Internet.

El común denominador de los conferencistas fue: «los clientes están en línea» por eso la conclusión de la primera jornada del evento es que entre más rápido adaptemos nuestros negocios e implementemos herramientas digitales, más rápido comenzaremos a crecer.

El segundo día de EXPODIGITAL (miércoles 22 de septiembre) estará dedicado al e-commerce, las ventas y la productividad. El jueves 23 de septiembre se hablará sobre educación y ciberseguridad y el viernes 24, cuarto día del evento, la temática central será el emprendimiento de inversión.

Imagen de StartupStockPhotos en Pixabay