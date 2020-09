¿No estás listo para volver a la oficina?

Mientras que el Gobierno les ha pedido a las empresas que mantengan a su fuerza laboral en casa en modo de teletrabajo, algunos jefes consideran que no hay nada como la interacción en la oficina; por ejemplo, Reed Hastings, CEO de Netflix. Pero no todos estamos listos o nos sentimos seguros volviendo a nuestros escritorios. Por eso es importante que sepas que hay maneras de conversarlo y negociar una alternativa.

Pero antes de llamar a tu jefe o a recursos humanos, evalúa y ten en cuenta la siguiente información:

Antes de saltar a hablar sobre porque no quieres volver a la oficina es importante que conozcas qué medidas de seguridad se están tomando. «Puede que tu temor se deba a no saber si otros se están cuidado tanto como lo estás haciendo tú, y es comprensible, por eso hay que informarse», resalta una experta en recursos humanos el portal Fast Company. Por ejemplo, verifica con recursos humanos si han tomado medidas. Entre ellas mejor ventilación, cómo se desinfectarán las áreas comunes y las que se comparten con otras oficinas. ¿Qué otras medidas? tal vez horarios flexibles o trabajo remoto y presencial por días, tomas de temperatura, control de síntomas a los empleados. Finalmente, pregunta por los planes de contingencia en caso de que un compañero dé positivo en las pruebas.

Por su parte, Jéssica Paola Prada. psicóloga de la Clínica Remy IPS, explica que las compañías también tienen un importante papel en ayudar a sus empleados a sentirse seguros dándoles implementos de protección personal, capacitaciones que expliquen las nuevas dinámicas y acompañarlos para evitar pensamientos catástroficos».

Si después de tener todas estas preguntas aún no te sientes seguro, haz una lista de las razones por las que no quieres volver al trabajo presencial. No estar preparado para salir puede ser una de ellas, mejor calidad de vida y mayor productividad también. Con esta información clara, prepara una propuesta para hacerle a tu empleador, ten en cuenta que no se trata solo de tus beneficios sino de generar una idea que satisfaga los dos lados.

Finalmente, pide un espacio con recursos humanos o tu jefe para hablar y explicarle por qué no estas listo para volver a la oficina. Pasa tu propuesta y escucha las opciones que te ofrecen. Prada asegura que «este proceso te ayudará a entender mejor las prioridades de tu empresa y expresar las tuyas, con suerte y si la compañía se preocupa por el bienestar de sus colaboradores, llegarán a algún acuerdo».

«El miedo es una reacción natural que se asocia con la ansiedad frente a lo desconocido o a lo que no podemos controlar. Esto aplica, especialmente, a la situación que se vive en la actualidad por el Covid-19; por lo anterior, la mejor manera de que el trabajador vuelva a sentirse seguro de regresar a su oficina es que él aumente su percepción de control», explicó a ENTER.CO Yolanda Sierra Castellanos, directora de la especialización en Psicología Organizacional y de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad El Bosque.

Imagen: Tumisu (Vía Pixabay).