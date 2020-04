Digitales a la gorra ¿cómo enfrentar la economía del COVID-19?

Germán Realpe

Soy abogado, pero me di cuenta de que se puede relacionar la tecnología con el derecho; por eso me especialicé en derecho informático y nuevas tecnologías. He sido asesor de entidades públicas y privadas, y ya perdí la cuenta de cuántas consultorías he realizado. Así mismo, la vida me ha hecho formar ingenieros de sistemas en seguridad de la información, derecho informático y protección de datos en universidades como el Externado, la Piloto, la Nacional e Interlat, entre otras. En conclusión, soy apasionado por la tecnología y hace unos años por los drones, que me han hecho entender que el cielo no es el límite.