¿Cómo cuidar tu salud mental al emprender y no morir en el intento?

Construir una empresa, consolidarla y mantenerla no es tarea fácil, y más en Colombia, uno de los países con mayor número de emprendedores, pero con menor impacto económico y social de crecimiento. Esto, sumado a factores como cargas laborales, insatisfacción económica, falta de motivación, etc. hace que se vuelva necesario hablar sobre un tema, para muchos tabú, y es la salud mental vs el emprendimiento.

Así que, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, en Enter.CO y GoDaddy Registry queremos poner el tema sobre la mesa y darte algunas recomendaciones que puedes aplicar en tu cotidianidad como emprendedor si quieres cuidar tu salud mental.

¿A qué factores de estrés se enfrentan los emprendedores?

En primer lugar, repasemos algunos de los factores estresantes más populares que pueden afectar a quienes deciden crear empresa.

Si eres un emprendedor, es posible que alguna de las siguientes dificultades aparezca en tu vida o profesión:

Falta de tiempo: muchas veces no se aprende a gestionar el tiempo de manera adecuada, ya que sentimos que el tiempo no es suficiente para culminar todas las tareas.

Exceso de cansancio: en la mayoría de los casos sentir agotamiento extremo es algo habitual y esto se da de manera natural ya que las horas que se invierten en el emprendimiento en ocasiones son muchas más que cuando se tiene otro tipo de trabajo.

El perfeccionismo: pretender que todo sea perfecto puede ocasionar un alto grado de estrés pues si bien es cierto no podemos olvidarnos que no todo depende de nosotros y estar en constante preocupación porque todo salga bien afecta nuestra salud mental.

La autocrítica: es esa crítica que cada uno de nosotros realizamos sobre actos o comportamientos que llevamos a cabo. La autocrítica negativa bloquea, paraliza y no deja avanzar, es inútil y no sirve absolutamente para nada bueno y sobre todo cuando se trata de un emprendimiento.

Lo más preocupante de estos puntos es que terminan creando malos hábitos tanto físicos como mentales a corto y mediano plazo. Por ejemplo: trastornos del sueño, problemas de visión, dolores musculares, ansiedad, depresión, entre otros.

¿Qué hay que tener en cuenta para tener una buena salud mental?

Más allá de solo identificar los problemas, hay que poder combatirlos. Una frase que puede sonar muy popular pero que para un emprendedor cobra aún más relevancia.

Adriana Ramírez, psicóloga especialista en educación emocional y bienestar personal, nos propone unas recomendaciones básicas para poner en práctica en pro de una buena salud mental:

Es importante revisar cuales son las propias fortalezas y debilidades para trabajar en ellas y potencializarlas, con esto sabemos en qué somos realmente buenos y en que no tanto, de esta manera también tener en cuenta que debemos aprender a conocer todas las emociones que están presentes día a día con el objetivo de regularlas.

No olvidar que todos pasamos por situaciones difíciles y siempre es bueno tener con quien hablar de los malestares emocionales y cuando estos interfieran considerablemente en la vida diaria acudir con un profesional.

Recordar que la paciencia, la perseverancia y la confianza en sí mismo son necesarias para alcanzar el éxito.

Terapia en línea

La terapia en línea es una excelente opción para quienes tienen una agenda llena y buscan facilidades en sus rutinas.

Ramírez, creadora y fundadora de Arpsicología, un servicio que brinda herramientas a nivel emocional para todas las personas que necesitan evolucionar en uno o más aspectos de su vida, asegura que “la terapia en línea hasta el momento ha tenido buenos resultados, pero esto depende mucho de cada profesional y por supuesto de cada paciente”.

Imagen: Freepik